В Италии сообщили, что переход Миранчука в «Лацио» сорвался в последний момент

Переход Алексея Миранчука из «Аталанты» в «Лацио» сорвался в последний момент

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук могу перейти в зимнее трансферное окно в «Лацио». Однако президента «Аталанты» Антонио Перкасси не устроили финансовые условия, и он заблокировал сделку в последний момент, сообщает Quotidiano Nazionale.

Бергамаски планировали отдать Миранчука в аренду с обязательным выкупом за 15 миллионов евро.

Кроме того, «Аталанта» решила оставить Миранчука из-за ситуации с полузащитником Йосипом Иличичем, испытывающим психологические проблемы.

В нынешнем сезоне 26-летний россиянин забил один мяч и отдал две результативные передачи в 16 матчах за «Аталанту». Его контракт полузащитника с клубом из Бергамо рассчитан до 30 июня 2024 года.