Агент Миранчука о словах Гасперини: «На данном этапе ничего не меняется»

Вадим Шпинев, агент полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о будущем футболиста в итальянском клубе.

«На данном этапе ничего не меняется. Есть главный тренер — человек, который тренирует. Есть генеральный директор, совет директоров, президент, которые занимаются планированием. Когда у руководящего состава, которые отвечают за планирование, стратегию развития клуба, бюджеты и прочее, будут какие-то вопросы и предложения, мы, конечно, все обсудим и примем то или иное решение», — сказал Шпинев корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

«Аталанта» провела второй предсезонный матч, обыграв сборную любителей «Валли Бергамаске» со счетом 10:0. Российскому полузащитнику Алексею Миранчуку не нашлось места на поле.

После матча Гасперини сказал итальянским журналистам, что не сыгравшие Иличич, Ламмерс и Миранчук являются теми игроками группы атаки, с которыми «Аталанта» планирует расстаться.