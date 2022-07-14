Губерниев: «Миранчуку надо пытаться продолжить европейскую карьеру»

Известный телеведущий Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о будущем Алексея Миранчука.

«Думаю, что Миранчуку надо пытаться продолжить европейскую карьеру, как бы там ни было. Он все равно молодец, он пытается. Он выходит из зоны комфорта в отличие от всех остальных наших футболистов. Хочется пожелать ему удачи. Очень надеюсь, что он останется в зарубежном клубе», — сказал Губерниев корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

«Аталанта» провела второй предсезонный матч, обыграв сборную любителей «Валли Бергамаске» со счетом 10:0. Российскому полузащитнику Алексею Миранчуку не нашлось места на поле.

После матча Гасперини сказал итальянским журналистам, что не сыгравшие Иличич, Ламмерс и Миранчук являются теми игроками группы атаки, с которыми «Аталанта» планирует расстаться.