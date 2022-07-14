Губерниев: «Миранчуку надо пытаться продолжить европейскую карьеру»
Известный телеведущий Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о будущем Алексея Миранчука.
«Думаю, что Миранчуку надо пытаться продолжить европейскую карьеру, как бы там ни было. Он все равно молодец, он пытается. Он выходит из зоны комфорта в отличие от всех остальных наших футболистов. Хочется пожелать ему удачи. Очень надеюсь, что он останется в зарубежном клубе», — сказал Губерниев корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.
«Аталанта» провела второй предсезонный матч, обыграв сборную любителей «Валли Бергамаске» со счетом 10:0. Российскому полузащитнику Алексею Миранчуку не нашлось места на поле.
После матча Гасперини сказал итальянским журналистам, что не сыгравшие Иличич, Ламмерс и Миранчук являются теми игроками группы атаки, с которыми «Аталанта» планирует расстаться.
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1
|Милан
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2
|Интер
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3
|Наполи
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4
|Ювентус
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5
|Лацио
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6
|Рома
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7
|Фиорентина
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8
|Аталанта
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9
|Верона
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10
|Торино
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|0-0
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11
|Сассуоло
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|0
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|0-0
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12
|Удинезе
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|0
|0-0
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13
|Болонья
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|0-0
|0
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14
|Эмполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Сампдория
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|0
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|0-0
|0
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16
|Специя
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Салернитана
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|0
|0
|0-0
|0
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18
|Лечче
|0
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|0-0
|0
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19
|Кремонезе
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|0
|0-0
|0
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20
|Монца
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|0
|0
|0-0
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|13.08
|19:30
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Милан – Удинезе
|- : -
|13.08
|19:30
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Сампдория – Аталанта
|- : -
|13.08
|21:45
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Лечче – Интер
|- : -
|13.08
|21:45
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Монца – Торино
|- : -
|14.08
|19:30
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Фиорентина – Кремонезе
|- : -
|14.08
|19:30
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Лацио – Болонья
|- : -
|14.08
|21:45
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Салернитана – Рома
|- : -
|14.08
|21:45
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Специя – Эмполи
|- : -
|15.08
|19:30
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Верона – Наполи
|- : -
|15.08
|21:45
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Ювентус – Сассуоло
|- : -