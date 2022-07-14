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Сегодня, 12:10

Смородская посоветовала Миранчуку искать варианты за рубежом и не возвращаться в РПЛ

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала будущее российского полузащитника Алексея Миранчука в «Аталанте».

«Я бы посоветовала Алексею искать варианты продолжения карьеры за рубежом, потому что сейчас не время возвращаться в РПЛ. Просто если не будет никаких предложений, тогда что уже делать делать. Не выдержал конкуренцию? Тут очень сложно всегда судить, много факторов, много связано с адаптацией, незнанием языка, не только итальянского, но и английского, сложность коммуникации. Думаю, это все сказалось. Да, я согласна, что он хорошо проявлял себя там, но вот такое решение клуб принял», — сказала Смородская «СЭ».

«Аталанта» провела второй предсезонный матч, обыграв сборную любителей «Валли Бергамаске» со счетом 10:0. Российскому полузащитнику Алексею Миранчуку не нашлось места на поле.

После матча Гасперини сказал итальянским журналистам, что не сыгравшие Иличич, Ламмерс и Миранчук являются теми игроками группы атаки, с которыми «Аталанта» планирует расстаться.

Алексей Миранчук (справа) в&nbsp;матче против &laquo;Ромы&raquo;. Миранчук не интересен «Роме», «Герта» арендовала форварда ЦСКА, Агаларов близок к трансферу в «Ахмат»

Алексей Миранчук
Футбол
ФК Аталанта
Ольга Смородская
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