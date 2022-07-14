Смородская посоветовала Миранчуку искать варианты за рубежом и не возвращаться в РПЛ

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала будущее российского полузащитника Алексея Миранчука в «Аталанте».

«Я бы посоветовала Алексею искать варианты продолжения карьеры за рубежом, потому что сейчас не время возвращаться в РПЛ. Просто если не будет никаких предложений, тогда что уже делать делать. Не выдержал конкуренцию? Тут очень сложно всегда судить, много факторов, много связано с адаптацией, незнанием языка, не только итальянского, но и английского, сложность коммуникации. Думаю, это все сказалось. Да, я согласна, что он хорошо проявлял себя там, но вот такое решение клуб принял», — сказала Смородская «СЭ».

«Аталанта» провела второй предсезонный матч, обыграв сборную любителей «Валли Бергамаске» со счетом 10:0. Российскому полузащитнику Алексею Миранчуку не нашлось места на поле.

После матча Гасперини сказал итальянским журналистам, что не сыгравшие Иличич, Ламмерс и Миранчук являются теми игроками группы атаки, с которыми «Аталанта» планирует расстаться.