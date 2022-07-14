Миранчук не интересен «Роме», «Герта» арендовала форварда ЦСКА, Агаларов близок к трансферу в «Ахмат»

Трансферные новости и слухи прошедшего дня.

«Рома» не следит за Миранчуком

Спортивный директор «Аталанты» Тони Д'Амико опроверг информацию об интересе «Ромы» к полузащитнику Алексею Миранчуку. «Интерес «Ромы» к Миранчуку? Это неправда. Переход Алексея в «Рому» невозможен», — передает слова Д'Амико Sport24. Ранее сообщалось, что хавбек оказался в списке игроков, с которыми бергамаски хотят расстаться в летнее трансферное окно. До этого 26-летний футболист выступал за «Локомотив». Transfermarkt оценивает его в десять миллионов евро.

Эджуке перешел в «Герту»

Нападающий ЦСКА Чидера Эджуке стал игроком «Герты». Форвард будет выступать в немецкой команде на правах аренды. В июле футболист воспользовался правилом ФИФА и приостановил контракт с армейцами. До этого нигериец выступал за «Волеренгу», «Гомбе Юнайтд» и «Херенвен». Контракт 24-летнего игрока с ЦСКА рассчитан до 2024 года.

Чидера Эджуке. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Кулибали подпишет соглашение с «Челси»

По информации Фабрицио Романо, «Челси» договорился с «Наполи» по трансферу защитника Калиду Кулибали. Сумма перехода составит 40 миллионов евро. Зарплата центрбека в английском клубе составит десять миллионов евро плюс бонусы. До этого сообщалось, что соглашение будет рассчитано до 2027 года. В прошедшем сезоне серии А 31-летний сенегалец провел 27 матчей, забил три мяча и отдал три голевые передачи.

«Фенербахче» не следит за Николсоном

Агент нападающего «Спартака» Шамара Николсона Ненад Портега в разговоре с «СЭ» опроверг информацию об интересе к футболисту со стороны «Фенербахче». «Информация об интересе «Фенербахче»? Это неправда», — сказал Ненад «СЭ». Ранее Cubuklu Sports сообщал, что турки претендуют на 25-летнего форварда. Детали возможного трансфера не уточнялись. Ямаец играет за красно-белых с января 2022 года. Transfermarkt оценивает Николсона в 7,5 миллионов евро.

Шамар Николсон. Александр Федоров, Фото «СЭ»

«Ахмат» берет Агаларова

По информации журналиста Ивана Карпова, нападающий «Уфы» Гамид Агаларов в ближайшее время перейдет в «Ахмат». «Завтра Гамид вылетает в Грозный, где пройдет медобследование и подпишет 3-летний контракт», — сообщается в Telegram-канале Карпова. До этого гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов подтвердил информацию об интересе к россиянину со стороны португальской команды «Маритиму». Transfermarkt оценивает 21-летнего игрока в шесть миллионов евро.