Агент Миранчука: «Как бы к Алексею ни относился тренер год-два назад, он берет и бьется за место в основе»

Агент Алексея Миранчука Вадим Шпинев в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу полузащитника в голосовании болельщиков на звание лучшего игрока «Аталанты» в январе.

«Алексей делает свою работу, это профессиональное качество. Как бы к нему ни относился тренер год-два назад, он берет и бьется за место в стартовом составе. Я рад за него. Думаю, каждый россиянин рад за Алексея и его успехи в «Аталанте» сейчас», — сказал Шпинев «СЭ».

В прошедшем месяце футболист провел за клуб 5 матчей, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.

После 22 матчей серии А «Аталанта» набрала 39 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице.