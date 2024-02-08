«Ювентус» подарил Майку Тайсону клубную футболку

«Ювентус» вручил бывшему абсолютному чемпиону мира по боксу Майку Тайсону клубную футболку. Бывший американский боксер получил майку с первым номером.

Майк Тайсон. Фото ФК «Ювентус»

«Теперь обучение в нашем тренировочном центре станет намного сложнее», — говорится в надписи под фото в соцсети клуба.

После 23 туров серии А «Ювентус» набрал 53 очка и занимает второе место. Туринцы 12 февраля примут дома «Удинезе» в 24-м туре чемпионата Италии.