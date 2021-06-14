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Агент Джеко и Флоренци в ближайшее время обсудит будущее игроков с руководством «Ромы»

07:58
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Алессандро Луччи, агент игроков «Ромы» Эдина Джеко и Алессандро Флоренци, встретится с руководством клуба на этой неделе, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, Луччи обсудит будущее своих клиентов в римском клубе. Сообщается, что «Рома» не хочет досрочно разрывать контракт с 35-летним боснийцем, а 30-летний итальянец ждет решение «ПСЖ» о полноценном трансфере.

В минувшем сезоне Джеко провел 38 матчей за «Рому», в которых забил 13 голов и сделал 4 результативные передачи. Флоренци провел сезон в «ПСЖ», забив 2 гола в 36 встречах.

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