Буффон хочет поехать в составе сборной Италии на ЧМ-2022

Голкипер Джанлуиджи Буффон завершает переговоры с «Пармой» о контракте. 43-летний вратарь намерен заключить соглашение на два года, пишет в Twitter журналист Фабрицио Романо.

Буффон не собирается завершать карьеру и рассчитывает поехать в качестве третьего вратаря на чемпионат мира 2022 года в Катаре.

Буффон является десятикратным чемпионом Италии, четырехкратным обладателем Кубка страны и шестикратным обладателем Суперкубка в составе «Ювентуса».

Со сборной Италии он выиграл чемпионат мира 2006 года.