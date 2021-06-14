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Буффон хочет поехать в составе сборной Италии на ЧМ-2022

01:47
Джанлуиджи Буффон. Фото AFP
Джанлуиджи Буффон. Фото AFP
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Голкипер Джанлуиджи Буффон завершает переговоры с «Пармой» о контракте. 43-летний вратарь намерен заключить соглашение на два года, пишет в Twitter журналист Фабрицио Романо.

Буффон не собирается завершать карьеру и рассчитывает поехать в качестве третьего вратаря на чемпионат мира 2022 года в Катаре.

Буффон является десятикратным чемпионом Италии, четырехкратным обладателем Кубка страны и шестикратным обладателем Суперкубка в составе «Ювентуса».

Со сборной Италии он выиграл чемпионат мира 2006 года.

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