«Наполи» может подписать полузащитника «Тоттенхэма» Сиссоко
08:26
«Наполи» интересуется полузащитником «Тоттенхэма» Муссой Сиссоко, сообщает TEAMtalk.
По информации источника, итальянский клуб видит в 31-летнем французе усиление для центра полузащиты, что является приоритетом для нового главного тренера команды, Лучано Спаллетти.
В сезоне-2020/21 Сиссоко провел 42 матча за «Тоттенхэм», на его счету 1 гол и 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро. 2 июня футболист заявил, что готов к смене клуба.
Дополнительная информация:
https://www.teamtalk.com/news/napoli-tottenham-midfielder-moussa-sissoko-wont-close-doors
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