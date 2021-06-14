«Наполи» может подписать полузащитника «Тоттенхэма» Сиссоко

«Наполи» интересуется полузащитником «Тоттенхэма» Муссой Сиссоко, сообщает TEAMtalk.

По информации источника, итальянский клуб видит в 31-летнем французе усиление для центра полузащиты, что является приоритетом для нового главного тренера команды, Лучано Спаллетти.

В сезоне-2020/21 Сиссоко провел 42 матча за «Тоттенхэм», на его счету 1 гол и 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро. 2 июня футболист заявил, что готов к смене клуба.