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7 февраля, 19:32

Агент Азмуна сообщил, что игрок точно доиграет сезон в «Роме»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футбольный агент Арманд Дурн заявил, что текущий сезон Сердар Азмун точно доиграет в «Роме».

«Мы очень довольны Сердаром. Он в отличной форме и в прекрасном настроении, показывает классный футбол. Будущее? На данный момент мы не принимали никакого решения. Могу сказать только, что до лета он точно останется в «Роме», — приводит слова Дурна «РБ Спорт».

«Рома» арендовала Азмуна с правом выкупа в летнее трансферное окно. Он провел за римлян 15 матчей в серии А, отличившись 1 голом и 1 результативной передачей.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-azmuna-po-budushhemu-resheniya-net-no-e-tot-sezon-serdar-oty-graet-v-rome/
Сердар Азмун
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 И В Н П +/- О
1
 Интер 22 18 3 1 51-10 57
2
 Ювентус 23 16 5 2 36-14 53
3
 Милан 23 15 4 4 46-27 49
4
 Аталанта 22 12 3 7 40-22 39
5
 Рома 23 11 5 7 40-26 38
6
 Болонья 22 9 9 4 29-22 36
7
 Наполи 22 10 5 7 32-26 35
8
 Лацио 22 10 4 8 25-23 34
9
 Фиорентина 22 10 4 8 31-25 34
10
 Торино 22 8 8 6 20-19 32
11
 Монца 23 7 8 8 21-28 29
12
 Дженоа 23 7 8 8 24-26 29
13
 Лечче 23 5 9 9 24-33 24
14
 Фрозиноне 23 6 5 12 31-44 23
15
 Сассуоло 22 5 4 13 28-41 19
16
 Удинезе 23 2 13 8 23-37 19
17
 Верона 23 4 6 13 21-32 18
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 Кальяри 23 4 6 13 21-42 18
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