Агент Азмуна сообщил, что игрок точно доиграет сезон в «Роме»
Футбольный агент Арманд Дурн заявил, что текущий сезон Сердар Азмун точно доиграет в «Роме».
«Мы очень довольны Сердаром. Он в отличной форме и в прекрасном настроении, показывает классный футбол. Будущее? На данный момент мы не принимали никакого решения. Могу сказать только, что до лета он точно останется в «Роме», — приводит слова Дурна «РБ Спорт».
«Рома» арендовала Азмуна с правом выкупа в летнее трансферное окно. Он провел за римлян 15 матчей в серии А, отличившись 1 голом и 1 результативной передачей.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|22
|18
|3
|1
|51-10
|57
|
2
|Ювентус
|23
|16
|5
|2
|36-14
|53
|
3
|Милан
|23
|15
|4
|4
|46-27
|49
|
4
|Аталанта
|22
|12
|3
|7
|40-22
|39
|
5
|Рома
|23
|11
|5
|7
|40-26
|38
|
6
|Болонья
|22
|9
|9
|4
|29-22
|36
|
7
|Наполи
|22
|10
|5
|7
|32-26
|35
|
8
|Лацио
|22
|10
|4
|8
|25-23
|34
|
9
|Фиорентина
|22
|10
|4
|8
|31-25
|34
|
10
|Торино
|22
|8
|8
|6
|20-19
|32
|
11
|Монца
|23
|7
|8
|8
|21-28
|29
|
12
|Дженоа
|23
|7
|8
|8
|24-26
|29
|
13
|Лечче
|23
|5
|9
|9
|24-33
|24
|
14
|Фрозиноне
|23
|6
|5
|12
|31-44
|23
|
15
|Сассуоло
|22
|5
|4
|13
|28-41
|19
|
16
|Удинезе
|23
|2
|13
|8
|23-37
|19
|
17
|Верона
|23
|4
|6
|13
|21-32
|18
|
18
|Кальяри
|23
|4
|6
|13
|21-42
|18
|
19
|Эмполи
|23
|4
|6
|13
|15-36
|18
|
20
|Салернитана
|23
|2
|7
|14
|19-44
|13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
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9 тур
10 тур
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12 тур
13 тур
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16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|9.02
|22:45
|
Салернитана – Эмполи
|- : -
|10.02
|17:00
|
Кальяри – Лацио
|- : -
|10.02
|20:00
|
Рома – Интер
|- : -
|10.02
|22:45
|
Сассуоло – Торино
|- : -
|11.02
|14:30
|
Фиорентина – Фрозиноне
|- : -
|11.02
|17:00
|
Болонья – Лечче
|- : -
|11.02
|17:00
|
Монца – Верона
|- : -
|11.02
|20:00
|
Дженоа – Аталанта
|- : -
|11.02
|22:45
|
Милан – Наполи
|- : -
|12.02
|22:45
|
Ювентус – Удинезе
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|19
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|12
|
|
Оливье Жиру
Милан
|11
|П
|
|
Оливье Жиру
Милан
|8
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|7
|
|
Шарль Де Кетеларе
Аталанта
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Антуан Макумбу
Кальяри
|21
|1
|2
|
|
Ламек Банда
Лечче
|15
|1
|4
|
|
Даниэль Болока
Сассуоло
|19
|1
|4
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