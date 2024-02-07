Агент Азмуна сообщил, что игрок точно доиграет сезон в «Роме»

Футбольный агент Арманд Дурн заявил, что текущий сезон Сердар Азмун точно доиграет в «Роме».

«Мы очень довольны Сердаром. Он в отличной форме и в прекрасном настроении, показывает классный футбол. Будущее? На данный момент мы не принимали никакого решения. Могу сказать только, что до лета он точно останется в «Роме», — приводит слова Дурна «РБ Спорт».

«Рома» арендовала Азмуна с правом выкупа в летнее трансферное окно. Он провел за римлян 15 матчей в серии А, отличившись 1 голом и 1 результативной передачей.