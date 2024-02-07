Миранчук признан лучшим игроком «Аталанты» в январе

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук признан лучшим игроком клуба в январе, сообщила пресс-служба бергамасков.

Российский хавбек победил в голосовании болельщиков. В прошедшем месяце футболист провел за клуб 5 матчей, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.

После 22 матчей серии А «Аталанта» набрала 39 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице. Команда Джан Пьеро Гасперини идет в зоне Лиги чемпионов.

11 февраля «Аталанта» сыграет на выезде с «Дженоа». Начало матча — в 20.00 мск.