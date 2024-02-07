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7 февраля, 21:31

Миранчук признан лучшим игроком «Аталанты» в январе

Руслан Минаев
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Алексей Миранчук.
Фото Global Look Press

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук признан лучшим игроком клуба в январе, сообщила пресс-служба бергамасков.

Российский хавбек победил в голосовании болельщиков. В прошедшем месяце футболист провел за клуб 5 матчей, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.

После 22 матчей серии А «Аталанта» набрала 39 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице. Команда Джан Пьеро Гасперини идет в зоне Лиги чемпионов.

11 февраля «Аталанта» сыграет на выезде с «Дженоа». Начало матча — в 20.00 мск.

Алексей Миранчук
Футбол
ФК Аталанта
Серия А
2
32
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 И В Н П +/- О
1
 Интер 22 18 3 1 51-10 57
2
 Ювентус 23 16 5 2 36-14 53
3
 Милан 23 15 4 4 46-27 49
4
 Аталанта 22 12 3 7 40-22 39
5
 Рома 23 11 5 7 40-26 38
6
 Болонья 22 9 9 4 29-22 36
7
 Наполи 22 10 5 7 32-26 35
8
 Лацио 22 10 4 8 25-23 34
9
 Фиорентина 22 10 4 8 31-25 34
10
 Торино 22 8 8 6 20-19 32
11
 Монца 23 7 8 8 21-28 29
12
 Дженоа 23 7 8 8 24-26 29
13
 Лечче 23 5 9 9 24-33 24
14
 Фрозиноне 23 6 5 12 31-44 23
15
 Сассуоло 22 5 4 13 28-41 19
16
 Удинезе 23 2 13 8 23-37 19
17
 Верона 23 4 6 13 21-32 18
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Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

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Оливье Жиру

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Интер

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Шарль Де Кетеларе

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Ламек Банда

Ламек Банда

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