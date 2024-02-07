Де Лаурентис назвал своей ошибкой уход Спаллетти из «Наполи»

Владелец «Наполи» Аурелио Де Лаурентис заявил, что считает своей ошибкой уход тренера Лучано Спаллетти из итальянского клуба.

«Спаллетти? Я был неправ, когда отпустил его, это была ошибка», — приводит слова Де Лаурентиса Sky Sport.

Спаллетти возглавлял «Наполи» с мая 2021 по июнь 2023 года. В сезоне-2022/23 специалист привел клуб к чемпионству в серии А.