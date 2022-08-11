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Адвокат Жорин заявил, что «Локомотив» может получить выплату от «Аталанты» при переходе Миранчука в «Торино»

Алексей Еремин
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Известный адвокат Сергей Жорин заявил, что «Локомотив» может получить выплату от «Аталанты», если «Торино» подпишет полузащитника Алексея Миранчука.

11 августа туринский клуб арендовал с правом выкупа 26-летнего россиянина у «Аталанты» до конца сезона-2022/23.

«Шансы получить деньги есть, если все соответствующие договоры были оформлены надлежащим образом, другое дело, что в случае отказа в добровольном порядке погашать задолженность, придется обращаться в судебные инстанции», — цитирует «РБ Спорт» Жорина.

Миранчук — воспитанник академии «Локомотива». В сентябре 2020 года полузащитник перешел в «Аталанту».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/advokat-zhorin-esli-torino-vy-kupit-miranchuka-to-u-lokomotiva-vse-ravno-budut-shansy-vernut-dolg-ot-atalanty/
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