«Интер» продал нападающего Пинамонти в «Сассуоло»
Нападающий «Интера» Андреа Пинамонти перешел в «Сассуоло». Клубы официально оформили трансфер 23-летнего игрока, сообщает сайт команды.
Пинамонти заключил с «Сассуоло» контракт до 2027 года.
Ранее сообщалось, что «Сассуоло» заплатит за итальянца 20 миллионов евро. У «Интера» не будет возможности обратного выкупа, но в соглашении Пинамонти с «Сассуоло» будет пункт о выкупе за 30 миллионов евро.
В прошлом сезоне нападающий выступал за «Эмполи» на правах аренды, на его счету 13 голов и 2 результативные передачи в 37 матчах за команду.
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3
|Наполи
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|0-0
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4
|Ювентус
|0
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|0
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|0-0
|0
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5
|Лацио
|0
|0
|0
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|0-0
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6
|Рома
|0
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|0
|0
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7
|Фиорентина
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|0
|0
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8
|Аталанта
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|0
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|0
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9
|Верона
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|0
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10
|Торино
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|0
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|0-0
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11
|Сассуоло
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|0-0
|0
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12
|Удинезе
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|0
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|0-0
|0
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13
|Болонья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Эмполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Сампдория
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Специя
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Салернитана
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Кремонезе
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|0
|0
|0-0
|0
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20
|Монца
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|0
|0
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|0
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|13.08
|19:30
|
Милан – Удинезе
|- : -
|13.08
|19:30
|
Сампдория – Аталанта
|- : -
|13.08
|21:45
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Лечче – Интер
|- : -
|13.08
|21:45
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Монца – Торино
|- : -
|14.08
|19:30
|
Фиорентина – Кремонезе
|- : -
|14.08
|19:30
|
Лацио – Болонья
|- : -
|14.08
|21:45
|
Салернитана – Рома
|- : -
|14.08
|21:45
|
Специя – Эмполи
|- : -
|15.08
|19:30
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Верона – Наполи
|- : -
|15.08
|21:45
|
Ювентус – Сассуоло
|- : -
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