«Интер» продал нападающего Пинамонти в «Сассуоло»

Нападающий «Интера» Андреа Пинамонти перешел в «Сассуоло». Клубы официально оформили трансфер 23-летнего игрока, сообщает сайт команды.

Пинамонти заключил с «Сассуоло» контракт до 2027 года.

Ранее сообщалось, что «Сассуоло» заплатит за итальянца 20 миллионов евро. У «Интера» не будет возможности обратного выкупа, но в соглашении Пинамонти с «Сассуоло» будет пункт о выкупе за 30 миллионов евро.

В прошлом сезоне нападающий выступал за «Эмполи» на правах аренды, на его счету 13 голов и 2 результативные передачи в 37 матчах за команду.