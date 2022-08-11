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Сегодня, 21:07

«Интер» продал нападающего Пинамонти в «Сассуоло»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Андреа Пинамонти (в центре).
Фото ФК «Сассуоло».

Нападающий «Интера» Андреа Пинамонти перешел в «Сассуоло». Клубы официально оформили трансфер 23-летнего игрока, сообщает сайт команды.

Пинамонти заключил с «Сассуоло» контракт до 2027 года.

Ранее сообщалось, что «Сассуоло» заплатит за итальянца 20 миллионов евро. У «Интера» не будет возможности обратного выкупа, но в соглашении Пинамонти с «Сассуоло» будет пункт о выкупе за 30 миллионов евро.

В прошлом сезоне нападающий выступал за «Эмполи» на правах аренды, на его счету 13 голов и 2 результативные передачи в 37 матчах за команду.

ФК Интер (Интернационале)
ФК Сассуоло
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