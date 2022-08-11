«Наполи» увеличил предложение «Сассуоло» по трансферу нападающего Распадори

«Наполи» увеличил свое предложение «Сассуоло» по покупке нападающего Джакомо Распадори. Неаполитанцы предложили за 22-летнего игрока около 35 миллионов евро, включая бонусы, пишет инсайдер Николо Скира.

При этом руководство «Сассуоло» хочет за своего игрока по меньшей мере 38 миллионов, а также 10% от будущей перепродажи футболиста.

Сам Распадори уже согласовал личный контракт с «Наполи». Соглашение будет рассчитано на пять лет, а зарплата игрока в новом клубе составит 2,5 миллиона евро в год.

В прошедшем сезоне итальянец сыграл в 38 матчах во всех турнирах, забил 10 голов и сделал 6 голевых передач. Его контракт с «Сассуоло» рассчитан до 2024 года.