«Наполи» увеличил предложение «Сассуоло» по трансферу нападающего Распадори
«Наполи» увеличил свое предложение «Сассуоло» по покупке нападающего Джакомо Распадори. Неаполитанцы предложили за 22-летнего игрока около 35 миллионов евро, включая бонусы, пишет инсайдер Николо Скира.
При этом руководство «Сассуоло» хочет за своего игрока по меньшей мере 38 миллионов, а также 10% от будущей перепродажи футболиста.
Сам Распадори уже согласовал личный контракт с «Наполи». Соглашение будет рассчитано на пять лет, а зарплата игрока в новом клубе составит 2,5 миллиона евро в год.
В прошедшем сезоне итальянец сыграл в 38 матчах во всех турнирах, забил 10 голов и сделал 6 голевых передач. Его контракт с «Сассуоло» рассчитан до 2024 года.
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13
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14
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15
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16
|Специя
|0
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|0-0
|0
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17
|Салернитана
|0
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|0
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|0
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18
|Лечче
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19
|Кремонезе
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20
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|13.08
|19:30
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Милан – Удинезе
|- : -
|13.08
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Сампдория – Аталанта
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Лечче – Интер
|- : -
|13.08
|21:45
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Монца – Торино
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|14.08
|19:30
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Фиорентина – Кремонезе
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|19:30
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Лацио – Болонья
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|14.08
|21:45
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Салернитана – Рома
|- : -
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Специя – Эмполи
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|15.08
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Верона – Наполи
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