18-летний вингер «Лацио» Ромеро подпишет контракт с «Миланом»

Полузащитник «Лацио» Лука Ромеро продолжит карьеру в «Милане», утверждает Фабрицио Романо.

По информации источника, 18-летний аргентинец в статусе свободного агента подпишет четырехлетний контракт с «Миланом». В конце июня истекает соглашение Ромеро с «Лацио».

В сезоне-2022/23 Ромеро провел 12 матчей за римлян во всех турнирах, отметившись одним голом. Портал Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 3 миллиона евро.