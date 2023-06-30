Аквилани назначен главным тренером «Пизы»

Бывший полузащитник «Ливерпуля» и «Ромы» Альберто Аквилани возглавил «Пизу». Официальная презентация состоится в понедельник, 10 июля.

Команда выступает во втором дивизионе Италии. В сезоне-2022/23 «Пиза» заняла 5-е место в серии B, но проиграла в плей-офф за выход в элиту.

Аквилани объявил о завершении карьеры футболиста в 2019 году. Летом 2020-го он был назначен главным тренером молодежной команды «Фиорентины» и отработал на этом посту 3 года.