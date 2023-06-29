Черышев может покинуть «Венецию»

Как стало известно «СЭ», летом «Венеция» может расстаться с 32-летним атакующим фланговым хавбеком Денисом Черышевым. При этом спортивный директор клуба Филиппо Антонелли не стал комментировать эту информацию. Контракт российского полузащитника рассчитан до июня следующего года.

В сезоне-2023/24 команда ставит задачу вернуться в серию А — в прошедшем чемпионате она финишировала в серии В восьмой, а в плей-офф за повышение в классе уступила в первом раунде «Кальяри» (1:2).

Вместе с тем, не исключено, что главный тренер «Венеции» Паоло Ваноли, входивший в круг кандидатов на аналогичную должность в «Вероне», в ближайшее время продлит договор на два или три года. Действующее соглашение рассчитано до начала июля 2024-го.