Ройс забил 100-й гол на домашнем стадионе «Боруссии» в своем последнем матче за клуб в бундеслиге

Полузащитник «Боруссии» Марко Ройс отметился забитым мячом в матче 34-го тура бундеслиги с «Дармштадтом», который проходит на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде.

34-летний футболист нанес точный удар в ворота соперника на 38-й минуте встречи. Это его 100-й гол в домашних матчах «Боруссии». Также Ройс отметился результативной передачей в этой игре.

Немецкий хавбек проводит последнюю встречу в составе «Боруссии» в бундеслиге. Он покинет команду на правах свободного агента в июле 2024 года.