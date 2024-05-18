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Сегодня, 04:32

Кейн, Коман, Сане и еще 5 игроков не смогут принять участие в матче с «Хоффенхаймом»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Томас Тухель.
Фото Reuters

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель рассказал, кто из игроков не выйдет на поле в матче 34-го тура чемпионата Германии против «Хоффенхайма».

«Кейн лечится у своего личного врача. Он не сможет отправиться на игру с нами. В Мадриде это уже было вопросом. Стало хуже. Лерой Сане и Джамал Мусиала недоступны, Эрик-Максим Шупо-Мотинг заболел гриппом и не в составе. Ким получил травму в матче с «Вольфсбургом». Кингсли Коман делает все возможное, чтобы попасть на Евро-2024, и его не будет в субботу. Саша Бое отсутствует по личным причинам. Рафа Геррейру и Серж Гнабри тоже травмированы», — цитирует пресс-служба клуба Тухеля.

Все матчи 34-го тура чемпионата Германии состоятся в субботу, 18 мая. Начало всех встреч — 16.30 по московскому времени.

Гарри Кейн
Кингсли Коман
Лерой Сане
Рафаэл Геррейру
Серж Гнабри
Эрик-Максим Шупо-Мотинг
ФК Бавария
Джамал Мусиала
Томас Тухель
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Неделя

Кейн досрочно завершил сезон из-за травмы
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Байер 33 27 6 0 87-23 87
2
 Бавария 33 23 3 7 92-41 72
3
 Штутгарт 33 22 4 7 74-39 70
4
 РБ Лейпциг 33 19 7 7 75-37 64
5
 Боруссия Д 33 17 9 7 64-43 60
6
 Айнтрахт Ф 33 11 13 9 49-48 46
7
 Хоффенхайм 33 12 7 14 62-64 43
8
 Фрайбург 33 11 9 13 44-56 42
9
 Хайденхайм 33 9 12 12 46-54 39
10
 Аугсбург 33 10 9 14 49-58 39
11
 Вердер 33 10 9 14 44-53 39
12
 Вольфсбург 33 10 7 16 40-53 37
13
 Боруссия М 33 7 13 13 56-63 34
14
 Бохум 33 7 12 14 41-70 33
15
 Майнц 33 6 14 13 36-50 32
16
 Унион Б 33 8 6 19 31-57 30
17
 Кельн 33 5 12 16 27-56 27
18
 Дармштадт 33 3 8 22 30-82 17
Результаты / календарь
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
18.05 16:30
Байер – Аугсбург
 - : -
18.05 16:30
Боруссия Д – Дармштадт
 - : -
18.05 16:30
Айнтрахт Ф – РБ Лейпциг
 - : -
18.05 16:30
Хайденхайм – Кельн
 - : -
18.05 16:30
Хоффенхайм – Бавария
 - : -
18.05 16:30
Штутгарт – Боруссия М
 - : -
18.05 16:30
Унион Б – Фрайбург
 - : -
18.05 16:30
Вердер – Бохум
 - : -
18.05 16:30
Вольфсбург – Майнц
 - : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

 36
Серу Гирасси

Серу Гирасси

Штутгарт

 26
Лоис Опенда

Лоис Опенда

РБ Лейпциг

 24
П
Алехандро Гримальдо

Алехандро Гримальдо

Байер

 13
Лерой Сане

Лерой Сане

Бавария

 11
Ян-Никлас Бесте

Ян-Никлас Бесте

Хайденхайм

 11
И К Ж
Максенс Лакруа

Максенс Лакруа

Вольфсбург

 27 2 3
Матей Маглица

Матей Маглица

Дармштадт

 25 2 7
Тута

Тута

Айнтрахт Ф

 29 1 1
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