Футбол
Германия
Новости
Бундеслига 1 Бундеслига 2 Кубок Суперкубок Видео
Главная
Футбол
Германия

Сегодня, 08:37

В «Баварии» хотят, чтобы Де Дзерби возглавил клуб

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Спортивный директор «Баварии» Макс Эберль надеется убедить главного тренера «Брайтона» Роберто Де Дзерби подписать контракт с мюнхенцами, сообщает журналист Bild Кристиан Фальк.

По данным источника, итальянский специалист хочет продолжить работу в английском клубе, несмотря на разногласия с его руководством.

Ранее сообщалось, что «Бавария» предложила двухлетний контракт бывшему тренеру клуба Ханс-Дитеру Флику. В апреле Sky Sport Germany также утверждал, что Де Дзерби является одним из кандидатов на пост тренера «Баварии».

Контракт 44-летнего специалиста с «Брайтоном» истекает летом 2026 года.

Футбол
ФК Бавария
ФК Брайтон энд Хоув Альбион
Роберто Де Дзерби
0
Читайте также
Чехия лишила российских гребцов возможности отобраться на Олимпиаду
Россия получила 6 олимпийских лицензий в гребле и борьбе
Чернышенко рассказал о внедрении новой модели высшего образования в РФ
Акинфеева готовят к пенсии? Худший сезон по статистике, истекающий контракт и подчеркнутое доверие дублеру Торопу. Что происходит с легендой ЦСКА
Число погибших при обрушении подъезда дома в Белгороде выросло до семи
В офисе генсека ООН прокомментировали атаку на жилой дом в Белгороде
Популярное видео
РПЛ: видео голов 28-го тура 11 мая
«Гранада» — «Реал»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Жирона»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 10 мая
«Аль-Охдуд» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 6 мая
РПЛ: видео голов 27-го тура 5 мая
«Мальорка» — «Атлетико»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Барселона»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Аль-Наср» — «Аль-Вахда»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 4 мая
«Реал» — «Кадис»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча
ЦСКА — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Халидж»: видеообзор матча
«Динамо» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Барселона» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 26-го тура 29 апреля
РПЛ: видео голов 26-го тура 28 апреля
«Бетис» — «Севилья»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Атлетик»: видеообзор матча, 33-й тур чемпионата Испании
«Лас-Пальмас» — «Жирона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 21-го тура 25 апреля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Байер» продлил серию без поражений до 50 матчей
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Байер 33 27 6 0 87-23 87
2
 Бавария 33 23 3 7 92-41 72
3
 Штутгарт 33 22 4 7 74-39 70
4
 РБ Лейпциг 33 19 7 7 75-37 64
5
 Боруссия Д 33 17 9 7 64-43 60
6
 Айнтрахт Ф 33 11 13 9 49-48 46
7
 Хоффенхайм 33 12 7 14 62-64 43
8
 Фрайбург 33 11 9 13 44-56 42
9
 Хайденхайм 33 9 12 12 46-54 39
10
 Аугсбург 33 10 9 14 49-58 39
11
 Вердер 33 10 9 14 44-53 39
12
 Вольфсбург 33 10 7 16 40-53 37
13
 Боруссия М 33 7 13 13 56-63 34
14
 Бохум 33 7 12 14 41-70 33
15
 Майнц 33 6 14 13 36-50 32
16
 Унион Б 33 8 6 19 31-57 30
17
 Кельн 33 5 12 16 27-56 27
18
 Дармштадт 33 3 8 22 30-82 17
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
10.05 21:30
Аугсбург – Штутгарт
 0 : 1
11.05 16:30
Боруссия М – Айнтрахт Ф
 1 : 1
11.05 16:30
Кельн – Унион Б
 3 : 2
11.05 16:30
Фрайбург – Хайденхайм
 1 : 1
11.05 16:30
РБ Лейпциг – Вердер
 1 : 1
11.05 19:30
Майнц – Боруссия Д
 3 : 0
12.05 16:30
Дармштадт – Хоффенхайм
 0 : 6
12.05 18:30
Бавария – Вольфсбург
 2 : 0
12.05 20:30
Бохум – Байер
 0 : 5
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

 36
Серу Гирасси

Серу Гирасси

Штутгарт

 26
Лоис Опенда

Лоис Опенда

РБ Лейпциг

 24
П
Алехандро Гримальдо

Алехандро Гримальдо

Байер

 13
Лерой Сане

Лерой Сане

Бавария

 11
Ян-Никлас Бесте

Ян-Никлас Бесте

Хайденхайм

 11
И К Ж
Максенс Лакруа

Максенс Лакруа

Вольфсбург

 27 2 3
Матей Маглица

Матей Маглица

Дармштадт

 25 2 7
Тута

Тута

Айнтрахт Ф

 29 1 1
Вся статистика

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости