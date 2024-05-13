В «Баварии» хотят, чтобы Де Дзерби возглавил клуб

Спортивный директор «Баварии» Макс Эберль надеется убедить главного тренера «Брайтона» Роберто Де Дзерби подписать контракт с мюнхенцами, сообщает журналист Bild Кристиан Фальк.

По данным источника, итальянский специалист хочет продолжить работу в английском клубе, несмотря на разногласия с его руководством.

Ранее сообщалось, что «Бавария» предложила двухлетний контракт бывшему тренеру клуба Ханс-Дитеру Флику. В апреле Sky Sport Germany также утверждал, что Де Дзерби является одним из кандидатов на пост тренера «Баварии».

Контракт 44-летнего специалиста с «Брайтоном» истекает летом 2026 года.