Мюллер заявил, что у него все в порядке в браке
Футболист «Баварии» Томас Мюллер отреагировал на информацию о том, что у него проблемы с семье.
«Да, все в порядке», — цитирует игрока Bunte.
Сообщалось, что жена Мюллера Лиза отписалась от футболиста в соцсетях и удалила некоторые совместные фото.
Пара в браке уже 15 лет. Вместе с футболистом они владеют конным заводом недалеко от Оттерфинга (30 километров к югу от Мюнхена).
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Байер
|33
|27
|6
|0
|87-23
|87
|
2
|Бавария
|33
|23
|3
|7
|92-41
|72
|
3
|Штутгарт
|33
|22
|4
|7
|74-39
|70
|
4
|РБ Лейпциг
|33
|19
|7
|7
|75-37
|64
|
5
|Боруссия Д
|33
|17
|9
|7
|64-43
|60
|
6
|Айнтрахт Ф
|33
|11
|13
|9
|49-48
|46
|
7
|Хоффенхайм
|33
|12
|7
|14
|62-64
|43
|
8
|Фрайбург
|33
|11
|9
|13
|44-56
|42
|
9
|Хайденхайм
|33
|9
|12
|12
|46-54
|39
|
10
|Аугсбург
|33
|10
|9
|14
|49-58
|39
|
11
|Вердер
|33
|10
|9
|14
|44-53
|39
|
12
|Вольфсбург
|33
|10
|7
|16
|40-53
|37
|
13
|Боруссия М
|33
|7
|13
|13
|56-63
|34
|
14
|Бохум
|33
|7
|12
|14
|41-70
|33
|
15
|Майнц
|33
|6
|14
|13
|36-50
|32
|
16
|Унион Б
|33
|8
|6
|19
|31-57
|30
|
17
|Кельн
|33
|5
|12
|16
|27-56
|27
|
18
|Дармштадт
|33
|3
|8
|22
|30-82
|17
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|18.05
|16:30
|
Байер – Аугсбург
|- : -
|18.05
|16:30
|
Боруссия Д – Дармштадт
|- : -
|18.05
|16:30
|
Айнтрахт Ф – РБ Лейпциг
|- : -
|18.05
|16:30
|
Хайденхайм – Кельн
|- : -
|18.05
|16:30
|
Хоффенхайм – Бавария
|- : -
|18.05
|16:30
|
Штутгарт – Боруссия М
|- : -
|18.05
|16:30
|
Унион Б – Фрайбург
|- : -
|18.05
|16:30
|
Вердер – Бохум
|- : -
|18.05
|16:30
|
Вольфсбург – Майнц
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|36
|
|
Серу Гирасси
Штутгарт
|26
|
|
Лоис Опенда
РБ Лейпциг
|24
|П
|
|
Алехандро Гримальдо
Байер
|13
|
|
Лерой Сане
Бавария
|11
|
|
Ян-Никлас Бесте
Хайденхайм
|11
|И
|К
|Ж
|
|
Максенс Лакруа
Вольфсбург
|27
|2
|3
|
|
Матей Маглица
Дармштадт
|25
|2
|7
|
|
Тута
Айнтрахт Ф
|29
|1
|1
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