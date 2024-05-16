Мюллер заявил, что у него все в порядке в браке

Футболист «Баварии» Томас Мюллер отреагировал на информацию о том, что у него проблемы с семье.

«Да, все в порядке», — цитирует игрока Bunte.

Сообщалось, что жена Мюллера Лиза отписалась от футболиста в соцсетях и удалила некоторые совместные фото.

Пара в браке уже 15 лет. Вместе с футболистом они владеют конным заводом недалеко от Оттерфинга (30 километров к югу от Мюнхена).