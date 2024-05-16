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Сегодня, 10:55

Мюллер заявил, что у него все в порядке в браке

Виктория Кравченко
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Футболист «Баварии» Томас Мюллер отреагировал на информацию о том, что у него проблемы с семье.

«Да, все в порядке», — цитирует игрока Bunte.

Сообщалось, что жена Мюллера Лиза отписалась от футболиста в соцсетях и удалила некоторые совместные фото.

Пара в браке уже 15 лет. Вместе с футболистом они владеют конным заводом недалеко от Оттерфинга (30 километров к югу от Мюнхена).

Томас Мюллер
ФК Бавария
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Байер 33 27 6 0 87-23 87
2
 Бавария 33 23 3 7 92-41 72
3
 Штутгарт 33 22 4 7 74-39 70
4
 РБ Лейпциг 33 19 7 7 75-37 64
5
 Боруссия Д 33 17 9 7 64-43 60
6
 Айнтрахт Ф 33 11 13 9 49-48 46
7
 Хоффенхайм 33 12 7 14 62-64 43
8
 Фрайбург 33 11 9 13 44-56 42
9
 Хайденхайм 33 9 12 12 46-54 39
10
 Аугсбург 33 10 9 14 49-58 39
11
 Вердер 33 10 9 14 44-53 39
12
 Вольфсбург 33 10 7 16 40-53 37
13
 Боруссия М 33 7 13 13 56-63 34
14
 Бохум 33 7 12 14 41-70 33
15
 Майнц 33 6 14 13 36-50 32
16
 Унион Б 33 8 6 19 31-57 30
17
 Кельн 33 5 12 16 27-56 27
18
 Дармштадт 33 3 8 22 30-82 17
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18.05 16:30
Байер – Аугсбург
 - : -
18.05 16:30
Боруссия Д – Дармштадт
 - : -
18.05 16:30
Айнтрахт Ф – РБ Лейпциг
 - : -
18.05 16:30
Хайденхайм – Кельн
 - : -
18.05 16:30
Хоффенхайм – Бавария
 - : -
18.05 16:30
Штутгарт – Боруссия М
 - : -
18.05 16:30
Унион Б – Фрайбург
 - : -
18.05 16:30
Вердер – Бохум
 - : -
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Вольфсбург – Майнц
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Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

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Серу Гирасси

Серу Гирасси

Штутгарт

 26
Лоис Опенда

Лоис Опенда

РБ Лейпциг

 24
П
Алехандро Гримальдо

Алехандро Гримальдо

Байер

 13
Лерой Сане

Лерой Сане

Бавария

 11
Ян-Никлас Бесте

Ян-Никлас Бесте

Хайденхайм

 11
И К Ж
Максенс Лакруа

Максенс Лакруа

Вольфсбург

 27 2 3
Матей Маглица

Матей Маглица

Дармштадт

 25 2 7
Тута

Тута

Айнтрахт Ф

 29 1 1
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