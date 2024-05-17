Тухель подтвердил, что покинет пост главного тренера «Баварии» по окончании сезона
Главный тренер «Баварии» Томас Тухель заявил, что не изменит своего решения об уходе из мюнхенского клуба летом 2024 года.
Ранее сообщалось, что игроки команды Мануэль Нойер и Томас Мюллер пытаются убедить руководство оставить 50-летнего специалиста.
«Это моя последняя пресс-конференция в качестве тренера «Баварии». Переговоры были, но мы не пришли к соглашению... так что февральское решение остается в силе», — приводит слова Тухель журналист Фабрицио Романо.
Тухель возглавляет «Баварию» с марта 2023 года. Под его руководством команда одержала 37 побед, 8 раз сыграла вничью и потерпела 15 поражений.
В нынешнем сезоне «Бавария» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 72 очка после 33 туров.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Байер
|33
|27
|6
|0
|87-23
|87
|
2
|Бавария
|33
|23
|3
|7
|92-41
|72
|
3
|Штутгарт
|33
|22
|4
|7
|74-39
|70
|
4
|РБ Лейпциг
|33
|19
|7
|7
|75-37
|64
|
5
|Боруссия Д
|33
|17
|9
|7
|64-43
|60
|
6
|Айнтрахт Ф
|33
|11
|13
|9
|49-48
|46
|
7
|Хоффенхайм
|33
|12
|7
|14
|62-64
|43
|
8
|Фрайбург
|33
|11
|9
|13
|44-56
|42
|
9
|Хайденхайм
|33
|9
|12
|12
|46-54
|39
|
10
|Аугсбург
|33
|10
|9
|14
|49-58
|39
|
11
|Вердер
|33
|10
|9
|14
|44-53
|39
|
12
|Вольфсбург
|33
|10
|7
|16
|40-53
|37
|
13
|Боруссия М
|33
|7
|13
|13
|56-63
|34
|
14
|Бохум
|33
|7
|12
|14
|41-70
|33
|
15
|Майнц
|33
|6
|14
|13
|36-50
|32
|
16
|Унион Б
|33
|8
|6
|19
|31-57
|30
|
17
|Кельн
|33
|5
|12
|16
|27-56
|27
|
18
|Дармштадт
|33
|3
|8
|22
|30-82
|17
|18.05
|16:30
|
Байер – Аугсбург
|- : -
|18.05
|16:30
|
Боруссия Д – Дармштадт
|- : -
|18.05
|16:30
|
Айнтрахт Ф – РБ Лейпциг
|- : -
|18.05
|16:30
|
Хайденхайм – Кельн
|- : -
|18.05
|16:30
|
Хоффенхайм – Бавария
|- : -
|18.05
|16:30
|
Штутгарт – Боруссия М
|- : -
|18.05
|16:30
|
Унион Б – Фрайбург
|- : -
|18.05
|16:30
|
Вердер – Бохум
|- : -
|18.05
|16:30
|
Вольфсбург – Майнц
|- : -
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|36
|
|
Серу Гирасси
Штутгарт
|26
|
|
Лоис Опенда
РБ Лейпциг
|24
|П
|
|
Алехандро Гримальдо
Байер
|13
|
|
Лерой Сане
Бавария
|11
|
|
Ян-Никлас Бесте
Хайденхайм
|11
|И
|К
|Ж
|
|
Максенс Лакруа
Вольфсбург
|27
|2
|3
|
|
Матей Маглица
Дармштадт
|25
|2
|7
|
|
Тута
Айнтрахт Ф
|29
|1
|1