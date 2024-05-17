Тухель подтвердил, что покинет пост главного тренера «Баварии» по окончании сезона

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель заявил, что не изменит своего решения об уходе из мюнхенского клуба летом 2024 года.

Ранее сообщалось, что игроки команды Мануэль Нойер и Томас Мюллер пытаются убедить руководство оставить 50-летнего специалиста.

«Это моя последняя пресс-конференция в качестве тренера «Баварии». Переговоры были, но мы не пришли к соглашению... так что февральское решение остается в силе», — приводит слова Тухель журналист Фабрицио Романо.

Тухель возглавляет «Баварию» с марта 2023 года. Под его руководством команда одержала 37 побед, 8 раз сыграла вничью и потерпела 15 поражений.

В нынешнем сезоне «Бавария» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 72 очка после 33 туров.