От верности «Баварии» до четвертого однофамильца в сборной. Биография Томаса Мюллера

«СЭ» рассказывает подробности биографии немецкого футболиста.

Томас Мюллер — яркий пример верности одной команде. Уже 23 года он предан мюнхенской «Баварии». Талант и уникальный игровой стиль помогают ему оставаться бессменной звездой своего клуба и не отдавать свое место молодым игрокам.

Немецкий футболист играет на двух позициях: нападающий и атакующий полузащитник. Мюллер родился 13 сентября 1989 года, сейчас ему 33. Его рост — 186 сантиметров, а вес — 76 килограммов. Его заработная плата составляет 14,95 миллиона евро.

Детские годы и юность

Томас — первый ребенок в семье, у него есть младший брат Саймон. Его семья родом из деревни Пель, входящей в округ Вальгхайм-Шонгау. Отец мальчиков отправил братьев в местную спортивную секцию, где оба начали играть в футбол. Но именно Томас выделялся своим напором и желанием побеждать.

Характер помог ему стать воспитанником местного клуба «Пель», где он отыграл три года. В 10 лет он сделал невозможное — за сезон забил 120 мячей из 195. Тогда его и приметила «Бавария».

В Мюнхене ему предложили жить на базе, но мальчик не хотел покидать отчий дом, поэтому на тренировки каждый день ездил на поезде. Пока в 2000-м он не перебрался окончательно, ведь ему предложили профессиональный контракт. В молодежной команде он быстро прогрессировал, помог выиграть юношеский чемпионат Германии. После такого успеха он стал привлекаться в «дубль» главной команды.

Томас Мюллер в детстве. Фото Global Look Press

Спортивная карьера

Мюллера стали привлекать к основной команде в 2007 году, сперва он только выходил на замены. А после того как в 2009-м немец забил свой первый гол в ЛЧ, то сразу же получил контракт с основой красных. Уже через год он праздновал свое первое чемпионство Германии и поднимал над головой Кубок страны. В его активе был первый хет-трик, пара дублей и большое количество результативных передач. По итогам сезона его назвали открытием бундеслиги.

Неудачным был сезон-2016/17. Форвард никак не мог забить, рассматривался вариант продажи его в АПЛ, но Мюллер смог остаться в команде.

Несмотря на то что через год он потерял два месяца из-за травмы, Томас смог реабилитировать свою карьеру. На его счету 8 голов в 29 матчах и 15 результативных передач.

В составе мюнхенцев он 11 раз становился чемпионом Германии. До сих пор Мюллер играет за цвета родной команды и мечтает завершить карьеру в «Баварии».

Томас Мюллер в «Баварии». Фото Global Look Press

Карьера в сборной Германии

Томас Мюллер является четвертым игроком национальной команды с такой фамилией. Все они играли на мундиалях, поэтому после приглашения в 2010 году ему нельзя было понижать планку.

Первый ЧМ у Томаса был в ЮАР. И сразу весьма успешно — в дебютном матче отметился голом. Также он забивал в ворота Ганы, Англии, Аргентины и Уругвая, отдавал результативные передачи. Однако не смог сыграть в 1/2 финала против Испании из-за перебора желтых карточек. Германия стала бронзовым призером. Но Мюллера два раза называли лучшим игроком матча. Нападающий был признан вторым самым молодым футболистом, кто забивал пять и более голов на одном турнире. До него это делал только Пеле. Как итог — «Золотая бутса».

Не очень успешным стало для него Евро-2012 — не смог порадовать болельщиков результативными действиями. А уже через два года вместе со сборной отмечал победу на чемпионате мира в Бразилии.

ЧМ-2018 для Германии стал провальным, впервые за 36 лет сборная стартовала с проигрыша. У форварда игра также не задалась. Как итог — не вышли из группы.

В 2019-м бывший главный тренер команды Йоахим Лев решил омолодить национальную команду, свое место потерял и Томас Мюллер. Однако на ЧМ-2022 он сыграет, новый наставник Ханс-Дитер Флик видит в нем надежного игрока.

Томас Мюллер. Фото Global Look Press

Достижения

«Бавария»

Чемпион Германии — 2010, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022

Обладатель Кубка Германии — 2010, 2013, 2014, 2016, 2019, 2020

Обладатель Суперкубка Германии — 2010, 2012, 2016, 2017, 2018

Победитель Лиги чемпионов — 2013, 2020

Обладатель Суперкубка УЕФА — 2013

Победитель Клубного чемпионата мира — 2013

Сборная Германии

Бронзовый призер чемпионата мира — 2010

Бронзовый призер чемпионата Европы — 2012, 2016

Чемпион мира — 2014

Личные достижения Томаса Мюллера

Обладатель «Золотой бутсы» чемпионата мира — 2010

Обладатель приза лучшему молодому игроку чемпионата мира — 2010

Обладатель премии Audi Generation Award — 2010

Обладатель Баварской спортивной награды — 2010

Обладатель Трофея Браво — 2010

Обладатель VdV «Новичок года» — 2010

ESM Команда года — 2012/13

Лучший бомбардир Кубка Германии: 8 голов — 2014

Обладатель «Серебряного мяча» чемпионата мира — 2014

Обладатель «Серебряной бутсы» чемпионата мира — 2014

Попал в символическую сборную чемпионата мира 2014 года по версии ФИФА

Обладатель награды «Серебряный лавровый лист»

Томас Мюллер с супругой. Фото Global Look Press

Личная жизнь

Томас Мюллер женился в 2010 году на своей девушке Лизе, с которой встречался два года. Его супруга — модель.

Футболист много времени посвящает благотворительности. Мюллер является послом фонда Young Wings, который помогает детям, потерявших близких.

У Томаса есть хобби — верховая езда и игра в поло.