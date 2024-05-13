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Марцел Личка: «Я говорил Соболеву перед матчем с «Динамо» не убивать нас»

Виктория Кравченко
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Марцел Личка.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка прокомментировал слова форварда Александра Соболева пресс-службе «Спартака».

Футболист сказал: «Ко мне подошел главный тренер «Динамо» и в шутку сказал: «Не убивай нас сегодня». Но исход мы все знаем».

Эпизод, о котором идет речь, произошел перед матчем Кубка России. Встреча завершилась победой красно-белых со счетом 2:0.

— Правда, что вы говорили Соболеву перед матчем с «Динамо» в чемпионате, чтобы он вас не убивал?

— Да, это так. Соболев — неприятный нападающий, в хорошем смысле. Он забил «Динамо» четыре гола, бьется, старается, хорошо сохраняет мячи. Играть против него тяжело, но в «Динамо» тоже умные нападающие. Я Соболеву правда говорил перед матчем в чемпионате России: не надо нам забивать! (улыбается) Но, к сожалению, он забил два мяча. Это его мастерство — искать свободные зоны и в любую секунду забивать голы. На мой взгляд, Соболев — хороший форвард. Но у нас есть Тюкавин! — цитирует Личку «РБ Спорт».

В этом сезоне 27-летний Соболев провел 25 матчей, забил 5 голов и сделал 6 результативных передач.

На данный момент первое место в турнирной таблице РПЛ занимает «Динамо», набравшее 53 очка после 28 туров. «Спартак» (46) идет пятым.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/martsel-lichka-da-ya-govoril-sobolevu-pered-matchem-s-dinamo-ne-ubivat-nas/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Александр Соболев
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Марцел Личка
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 И В Н П +/- О
1
 Байер 33 27 6 0 87-23 87
2
 Бавария 33 23 3 7 92-41 72
3
 Штутгарт 33 22 4 7 74-39 70
4
 РБ Лейпциг 33 19 7 7 75-37 64
5
 Боруссия Д 33 17 9 7 64-43 60
6
 Айнтрахт Ф 33 11 13 9 49-48 46
7
 Хоффенхайм 33 12 7 14 62-64 43
8
 Фрайбург 33 11 9 13 44-56 42
9
 Хайденхайм 33 9 12 12 46-54 39
10
 Аугсбург 33 10 9 14 49-58 39
11
 Вердер 33 10 9 14 44-53 39
12
 Вольфсбург 33 10 7 16 40-53 37
13
 Боруссия М 33 7 13 13 56-63 34
14
 Бохум 33 7 12 14 41-70 33
15
 Майнц 33 6 14 13 36-50 32
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 Унион Б 33 8 6 19 31-57 30
17
 Кельн 33 5 12 16 27-56 27
18
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