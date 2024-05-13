Марцел Личка: «Я говорил Соболеву перед матчем с «Динамо» не убивать нас»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка прокомментировал слова форварда Александра Соболева пресс-службе «Спартака».

Футболист сказал: «Ко мне подошел главный тренер «Динамо» и в шутку сказал: «Не убивай нас сегодня». Но исход мы все знаем».

Эпизод, о котором идет речь, произошел перед матчем Кубка России. Встреча завершилась победой красно-белых со счетом 2:0.

— Правда, что вы говорили Соболеву перед матчем с «Динамо» в чемпионате, чтобы он вас не убивал?

— Да, это так. Соболев — неприятный нападающий, в хорошем смысле. Он забил «Динамо» четыре гола, бьется, старается, хорошо сохраняет мячи. Играть против него тяжело, но в «Динамо» тоже умные нападающие. Я Соболеву правда говорил перед матчем в чемпионате России: не надо нам забивать! (улыбается) Но, к сожалению, он забил два мяча. Это его мастерство — искать свободные зоны и в любую секунду забивать голы. На мой взгляд, Соболев — хороший форвард. Но у нас есть Тюкавин! — цитирует Личку «РБ Спорт».

В этом сезоне 27-летний Соболев провел 25 матчей, забил 5 голов и сделал 6 результативных передач.