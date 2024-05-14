Алонсо прокомментировал серию «Байера» из 50 матчей без поражений во всех турнирах

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо поделился эмоциями после серии своего клуба из 50 матчей без поражений во всех турнирах.

«Вручение трофея в Леверкузене будет чрезвычайно особым событием. Футболисты играли с колоссальной концентрацией весь сезон, и я очень горжусь ими», — приводит слова Алонсо официальный сайт бундеслиги.

12 мая команда Алонсо на выезде разгромила «Бохум» в матче 33-го тура бундеслиги — 5:0. В активе «Байера» стало 50 матчей без поражений подряд.