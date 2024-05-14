Алонсо прокомментировал серию «Байера» из 50 матчей без поражений во всех турнирах
Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо поделился эмоциями после серии своего клуба из 50 матчей без поражений во всех турнирах.
«Вручение трофея в Леверкузене будет чрезвычайно особым событием. Футболисты играли с колоссальной концентрацией весь сезон, и я очень горжусь ими», — приводит слова Алонсо официальный сайт бундеслиги.
12 мая команда Алонсо на выезде разгромила «Бохум» в матче 33-го тура бундеслиги — 5:0. В активе «Байера» стало 50 матчей без поражений подряд.
«Байер» стал третьей командой в истории европейского футбола, сумевшей достигнуть отметки в 50 матчей без поражений. Ранее этого добивались «Селтик» (52 матча с 1915 по 1917 годы) и бельгийский «Юнион» (60, 1933-1935).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Байер
|33
|27
|6
|0
|87-23
|87
|
2
|Бавария
|33
|23
|3
|7
|92-41
|72
|
3
|Штутгарт
|33
|22
|4
|7
|74-39
|70
|
4
|РБ Лейпциг
|33
|19
|7
|7
|75-37
|64
|
5
|Боруссия Д
|33
|17
|9
|7
|64-43
|60
|
6
|Айнтрахт Ф
|33
|11
|13
|9
|49-48
|46
|
7
|Хоффенхайм
|33
|12
|7
|14
|62-64
|43
|
8
|Фрайбург
|33
|11
|9
|13
|44-56
|42
|
9
|Хайденхайм
|33
|9
|12
|12
|46-54
|39
|
10
|Аугсбург
|33
|10
|9
|14
|49-58
|39
|
11
|Вердер
|33
|10
|9
|14
|44-53
|39
|
12
|Вольфсбург
|33
|10
|7
|16
|40-53
|37
|
13
|Боруссия М
|33
|7
|13
|13
|56-63
|34
|
14
|Бохум
|33
|7
|12
|14
|41-70
|33
|
15
|Майнц
|33
|6
|14
|13
|36-50
|32
|
16
|Унион Б
|33
|8
|6
|19
|31-57
|30
|
17
|Кельн
|33
|5
|12
|16
|27-56
|27
|
18
|Дармштадт
|33
|3
|8
|22
|30-82
|17
|18.05
|16:30
|
Байер – Аугсбург
|- : -
|18.05
|16:30
|
Боруссия Д – Дармштадт
|- : -
|18.05
|16:30
|
Айнтрахт Ф – РБ Лейпциг
|- : -
|18.05
|16:30
|
Хайденхайм – Кельн
|- : -
|18.05
|16:30
|
Хоффенхайм – Бавария
|- : -
|18.05
|16:30
|
Штутгарт – Боруссия М
|- : -
|18.05
|16:30
|
Унион Б – Фрайбург
|- : -
|18.05
|16:30
|
Вердер – Бохум
|- : -
|18.05
|16:30
|
Вольфсбург – Майнц
|- : -
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|36
|
|
Серу Гирасси
Штутгарт
|26
|
|
Лоис Опенда
РБ Лейпциг
|24
|П
|
|
Алехандро Гримальдо
Байер
|13
|
|
Лерой Сане
Бавария
|11
|
|
Ян-Никлас Бесте
Хайденхайм
|11
|И
|К
|Ж
|
|
Максенс Лакруа
Вольфсбург
|27
|2
|3
|
|
Матей Маглица
Дармштадт
|25
|2
|7
|
|
Тута
Айнтрахт Ф
|29
|1
|1