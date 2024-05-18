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Ройс оплатил пиво фанатам «Боруссии» после своей последней игры за команду

Алина Савинова
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Нападающий «Боруссии» Марко Ройс попрощался с фанатами дортмундцев после матча 34-го тура бундеслиги с «Дармштадтом». Это была его последняя игра за черно-желтых, футболист покинет команду этим летом.

Как сообщают зарубежные СМИ, хавбек угостил бесплатным пивом всех посетителей местного бара, оставив записку с текстом: «Спасибо за все! За мной прощальное пиво. Ваш Марко».

В субботу, 18 мая, «Боруссия» на домашнем стадионе с разгромным счетом одержала победу над «Дармштадтом» (4:0). 34-летний Ройс отметился голом и результативной передачей в этой встрече.

Ранее сообщалось, что футболист может продолжить карьеру в «Интер-Майами» или «Сент-Луис Сити».

Марко Ройс
Футбол
ФК Боруссия (Дортмунд)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Байер 34 28 6 0 89-24 90
2
 Штутгарт 34 23 4 7 78-39 73
3
 Бавария 34 23 3 8 94-45 72
4
 РБ Лейпциг 34 19 8 7 77-39 65
5
 Боруссия Д 34 18 9 7 68-43 63
6
 Айнтрахт Ф 34 11 14 9 51-50 47
7
 Хоффенхайм 34 13 7 14 66-66 46
8
 Хайденхайм 34 10 12 12 50-55 42
9
 Вердер 34 11 9 14 48-54 42
10
 Фрайбург 34 11 9 14 45-58 42
11
 Аугсбург 34 10 9 15 50-60 39
12
 Вольфсбург 34 10 7 17 41-56 37
13
 Майнц 34 7 14 13 39-51 35
14
 Боруссия М 34 7 13 14 56-67 34
15
 Унион Б 34 9 6 19 33-58 33
16
 Бохум 34 7 12 15 42-74 33
17
 Кельн 34 5 12 17 28-60 27
18
 Дармштадт 34 3 8 23 30-86 17
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18.05 16:30
Байер – Аугсбург
 2 : 1
18.05 16:30
Боруссия Д – Дармштадт
 4 : 0
18.05 16:30
Айнтрахт Ф – РБ Лейпциг
 2 : 2
18.05 16:30
Хайденхайм – Кельн
 4 : 1
18.05 16:30
Хоффенхайм – Бавария
 4 : 2
18.05 16:30
Штутгарт – Боруссия М
 4 : 0
18.05 16:30
Унион Б – Фрайбург
 2 : 1
18.05 16:30
Вердер – Бохум
 4 : 1
18.05 16:30
Вольфсбург – Майнц
 1 : 3
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Штутгарт

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Лоис Опенда

Лоис Опенда

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Алехандро Гримальдо

Алехандро Гримальдо

Байер

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Ян-Никлас Бесте

Ян-Никлас Бесте

Хайденхайм

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Лерой Сане

Лерой Сане

Бавария

 11
И К Ж
Максенс Лакруа

Максенс Лакруа

Вольфсбург

 28 2 3
Матей Маглица

Матей Маглица

Дармштадт

 26 2 7
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Кевин Фолланд

Унион Б

 26 1 1
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