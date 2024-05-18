«Байер» обыграл «Аугсбург» и завершил сезон бундеслиги без поражений

«Байер» одержал домашнюю победу над «Аугсбургом» (2:1) в матче 34-го тура чемпионата Германии.

У победителей голы забили Виктор Бонифейс и Роберт Андрих. Соперник ответил забитым мячом Мерта Комура.

Команда Хаби Алонсо, досрочная ставшая чемпионом Германии, завершила турнир без поражений, набрав 90 очков. Беспроигрышная серия леверкузенцев во всех турнирах достигла 51 матча. «Аугсбург» финишировал 11-м (39).

В параллельном матче дортмундская «Боруссия» дома разгромила «Дармштадт» со счетом 4:0.

Авторами голов в прошедшей встрече стали Йен Матсен, Марко Ройс, Юлиан Брандт и Доньелл Мален.

По итогам сезона-2023/24 «Боруссия» заняла 5-е место в турнирной таблице бундеслиги, набрав 63 очка. «Дармштадт» стал 18-м (17) и покинул элитный дивизион.