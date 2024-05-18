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Сегодня, 18:25

«Байер» обыграл «Аугсбург» и завершил сезон бундеслиги без поражений

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Джонатан Та (слева) и Эрмедин Демирович в матче «Байер» — «Аугсбург».
Фото Global Look Press

«Байер» одержал домашнюю победу над «Аугсбургом» (2:1) в матче 34-го тура чемпионата Германии.

У победителей голы забили Виктор Бонифейс и Роберт Андрих. Соперник ответил забитым мячом Мерта Комура.

Команда Хаби Алонсо, досрочная ставшая чемпионом Германии, завершила турнир без поражений, набрав 90 очков. Беспроигрышная серия леверкузенцев во всех турнирах достигла 51 матча. «Аугсбург» финишировал 11-м (39).

Германия. Бундеслига 1. 34-й тур
18 мая, 16:30. BayArena (Леверкузен)
Байер
2:1
Аугсбург

В параллельном матче дортмундская «Боруссия» дома разгромила «Дармштадт» со счетом 4:0.

Авторами голов в прошедшей встрече стали Йен Матсен, Марко Ройс, Юлиан Брандт и Доньелл Мален.

По итогам сезона-2023/24 «Боруссия» заняла 5-е место в турнирной таблице бундеслиги, набрав 63 очка. «Дармштадт» стал 18-м (17) и покинул элитный дивизион.

Германия. Бундеслига 1. 34-й тур
18 мая, 16:30. Signal Iduna Park (Дортмунд)
Боруссия Д
4:0
Дармштадт

ФК Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК Бавария
ФК Байер
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Дармштадт
ФК Штутгарт
1
2
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Ройс забил 100-й гол на домашнем стадионе «Боруссии» в своем последнем матче за клуб в бундеслиге

«Лейпциг» упустил победу в матче с «Айнтрахтом»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Байер 34 28 6 0 89-24 90
2
 Штутгарт 34 23 4 7 78-39 73
3
 Бавария 34 23 3 8 94-45 72
4
 РБ Лейпциг 34 19 8 7 77-39 65
5
 Боруссия Д 34 18 9 7 68-43 63
6
 Айнтрахт Ф 34 11 14 9 51-50 47
7
 Хоффенхайм 34 13 7 14 66-66 46
8
 Хайденхайм 34 10 12 12 50-55 42
9
 Вердер 34 11 9 14 48-54 42
10
 Фрайбург 34 11 9 14 45-58 42
11
 Аугсбург 34 10 9 15 50-60 39
12
 Вольфсбург 34 10 7 17 41-56 37
13
 Майнц 34 7 14 13 39-51 35
14
 Боруссия М 34 7 13 14 56-67 34
15
 Унион Б 34 9 6 19 33-58 33
16
 Бохум 34 7 12 15 42-74 33
17
 Кельн 34 5 12 17 28-60 27
18
 Дармштадт 34 3 8 23 30-86 17
Результаты / календарь
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
18.05 16:30
Байер – Аугсбург
 2 : 1
18.05 16:30
Боруссия Д – Дармштадт
 4 : 0
18.05 16:30
Айнтрахт Ф – РБ Лейпциг
 2 : 2
18.05 16:30
Хайденхайм – Кельн
 4 : 1
18.05 16:30
Хоффенхайм – Бавария
 4 : 2
18.05 16:30
Штутгарт – Боруссия М
 4 : 0
18.05 16:30
Унион Б – Фрайбург
 2 : 1
18.05 16:30
Вердер – Бохум
 4 : 1
18.05 16:30
Вольфсбург – Майнц
 1 : 3
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ЖК
Г
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

 36
Серу Гирасси

Серу Гирасси

Штутгарт

 28
Лоис Опенда

Лоис Опенда

РБ Лейпциг

 24
П
Алехандро Гримальдо

Алехандро Гримальдо

Байер

 13
Лерой Сане

Лерой Сане

Бавария

 11
Ян-Никлас Бесте

Ян-Никлас Бесте

Хайденхайм

 11
И К Ж
Максенс Лакруа

Максенс Лакруа

Вольфсбург

 28 2 3
Матей Маглица

Матей Маглица

Дармштадт

 26 2 7
Кевин Фолланд

Кевин Фолланд

Унион Б

 26 1 1
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