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Нойер опроверг, что лидеры «Баварии» просили Тухеля остаться

Виктория Кравченко
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Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер опроверг информацию о том, что некоторые игроки команды пытались убедить главного тренера Томаса Тухеля не покидать команду.

«Нет, это неправда. Об этом говорили ежедневно, но слухи были абсолютно неверны. Мы с Томасом [Мюллером] не ходили к тренеру. Я очень доволен тем, как он работал с нами и думал, что так могло бы продолжаться и дальше», — сказал Нойер Bild.

Он добавил, что не дело игроков давать советы тренеру и его штабу.

Ранее сообщалось, что игроки команды Мануэль Нойер и Томас Мюллер пытаются убедить руководство оставить 50-летнего специалиста.

Тухель возглавляет «Баварию» с марта 2023 года. Под его руководством команда одержала 37 побед, 8 раз сыграла вничью и потерпела 15 поражений.

Мануэль Нойер
Футбол
ФК Бавария
Томас Тухель
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Ройс оплатил пиво фанатам «Боруссии» после своей последней игры за команду
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Байер 34 28 6 0 89-24 90
2
 Штутгарт 34 23 4 7 78-39 73
3
 Бавария 34 23 3 8 94-45 72
4
 РБ Лейпциг 34 19 8 7 77-39 65
5
 Боруссия Д 34 18 9 7 68-43 63
6
 Айнтрахт Ф 34 11 14 9 51-50 47
7
 Хоффенхайм 34 13 7 14 66-66 46
8
 Хайденхайм 34 10 12 12 50-55 42
9
 Вердер 34 11 9 14 48-54 42
10
 Фрайбург 34 11 9 14 45-58 42
11
 Аугсбург 34 10 9 15 50-60 39
12
 Вольфсбург 34 10 7 17 41-56 37
13
 Майнц 34 7 14 13 39-51 35
14
 Боруссия М 34 7 13 14 56-67 34
15
 Унион Б 34 9 6 19 33-58 33
16
 Бохум 34 7 12 15 42-74 33
17
 Кельн 34 5 12 17 28-60 27
18
 Дармштадт 34 3 8 23 30-86 17
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18.05 16:30
Байер – Аугсбург
 2 : 1
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Боруссия Д – Дармштадт
 4 : 0
18.05 16:30
Айнтрахт Ф – РБ Лейпциг
 2 : 2
18.05 16:30
Хайденхайм – Кельн
 4 : 1
18.05 16:30
Хоффенхайм – Бавария
 4 : 2
18.05 16:30
Штутгарт – Боруссия М
 4 : 0
18.05 16:30
Унион Б – Фрайбург
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18.05 16:30
Вердер – Бохум
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Вольфсбург – Майнц
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Лоис Опенда

РБ Лейпциг

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Алехандро Гримальдо

Алехандро Гримальдо

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Ян-Никлас Бесте

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Лерой Сане

Лерой Сане

Бавария

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И К Ж
Максенс Лакруа

Максенс Лакруа

Вольфсбург

 28 2 3
Матей Маглица

Матей Маглица

Дармштадт

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Кевин Фолланд

Кевин Фолланд

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 26 1 1
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