Луневу лучше было не ехать в Германию. Пять советов будущим легионерам из России
Андрей Лунев уходит из леверкузенского «Байера» — клуб поблагодарил голкипера за преданность, что показательно: больше благодарить особо не за что. За два года у россиянина скопилось 200 дней в лазарете и больше 40 пропущенных игр, а вот выходов на поле набралось всего три.
По эпичности и КПД немецкое путешествие Лунева обогнало даже итальянские приключения Кокорина — так уезжать точно не стоило. Но неудача голкипера — отличная наука будущим поколениям, кажется логичным зафиксировать ее по пунктам.
1. Если ты голкипер — не иди вторым номером
Среди вратарей за место в старте грызутся лишь Максименко и Селихов, и иногда Лещук с Шуниным; но в тренде все-таки стабильность на этой позиции. Тренеры, осознанно или нет, мечтают найти того самого голкипера и не двигать его больше никогда — примеров тому масса. Данный факт играет вратарям как в плюс, так и в минус: стал основным — значит, почти навечно, но если вдруг уступил место — отдыхай до особого случая.
В условиях, когда большинство тренеров не ротируют позицию и готовы до последнего верить во вратаря, идти куда-то вторым номером — значит дополнительно усложнять себе задачу. От тебя потребуется оверперформанс, подвиг, впечатление в нескольких редких матчах. Доказывать, что железобетонный вариант — это ты, — путь без права на ошибку, а такие риски ни к чему.
Если в команде есть 100-процентный первый номер — забудь. Ты его не подсидишь. Ищи команды с проблемными или травмированными вратарями и с ходу бронируй рамку. В противном случае сиди дома.
2. Изучай конкурентов
Универсализированный первый пункт. Смотри, с кем тебе придется бодаться за место в старте: если твой конкурент — капитан команды, который к тому же за карьеру пропустил из-за травм всего десять матчей, — возможно, стоит поискать другой вариант.
Когда твой конкурент — легенда клуба, обладатель «Золотого мяча» (тут лучше сразу ехать в Санкт-Петербург), человек с идеальным здоровьем и так далее, не геройствуй. В этом нет смысла. Выбирай клуб, где твоя позиция хотя бы немного проседает или ротируется — годы на лавке в зачет не идут.
3. Следи за здоровьем
Собрался в Европу — следи за здоровьем. Соблюдай режим, правильно питайся, пройди врачей, узнай тонкие места, закачивай их. В силу ряда особенностей в России у тебя почти наверняка будет второй шанс, тогда как в Европе, вероятно, — одна попытка. Приехать в новый клуб и провести 200 дней в лазарете означает, что второго европейского клуба в твоей карьере может не быть. Если ты не Александр Кокорин, конечно.
Помни, трансфер в заграничный клуб — непростая задача как для тебя, так и для принимающей стороны. И если после всего ты вдруг начнешь лежать в больнице чаще, чем тренироваться, — все было зря. Так что по мере возможностей (понятно, что у всех разный организм) подтяни слабые места и исключи риски — не надейся на случай. Да и для российских команд это сделать не помешает.
4. Не стесняйся проситься в аренду
Если ты пропустил первые три пункта и таки лежишь в лазарете, пока твоя позиция наглухо перекрыта капитаном команды, — подумай об аренде. Хорошо отыграть в другом клубе — это +200% к репутации, потому как покажет, что это не ты плохой игрок, а просто команда тебе не подошла.
История знает сотни и тысячи случаев реанимирующих аренд. Так что не стесняйся этого инструмента — быть может, тебя возьмет другой европейский клуб, таким образом еще больше погрузишься в местное футбольное пространство. И даже карьеру перезагрузишь — Миранчук и Кокорин тому пример.
5. Выбирай клуб по совокупности факторов, а не географическому признаку
Самое важное — не рвись в Европу, потому что это Европа. Да, десятилетие «золотых паспортов» пропитало злостью к игрокам, которые выбирают дом и деньги вместо мифического «вызова», но не ведись на эти разговоры. Все нужно делать с умом.
Подбирая новый клуб, оценивай комплекс факторов. Кто тренер? Как он относится к новичкам? В какой футбол играет? Какие перспективы у клуба? Какая инфраструктура? Что с деньгами? Если предлагают меньше, чем сейчас, есть ли вариант потом заработать больше? И еще с десяток вопросов.
Если большинство факторов складываются удачно — надо ехать. А уезжать потому, что кто-то похвалит за выход из зоны комфорта, — обычно дело неблагодарное. Оценивай клуб как клуб, а не как град на холме. Потому что благодаря хорошему анализу можно отлично провести время даже в «Буде-Глимт», а без него — страдать во Флоренции. Хотя, казалось бы!
Андрей Лунев наверняка вспомнит про «Байер» много хорошего — новый опыт, работу с Алонсо, классных партнеров, жизнь в Европе. Но повторять его путь не нужно. Важно помнить, что ты футболист, а не турист, — и именно этим руководствоваться в карьере.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Боруссия Д
|33
|22
|4
|7
|81-42
|70
|
2
|Бавария
|33
|20
|8
|5
|90-37
|68
|
3
|РБ Лейпциг
|33
|19
|6
|8
|60-39
|63
|
4
|Унион Б
|33
|17
|8
|8
|50-38
|59
|
5
|Фрайбург
|33
|17
|8
|8
|50-42
|59
|
6
|Байер
|33
|14
|8
|11
|57-46
|50
|
7
|Вольфсбург
|33
|13
|10
|10
|56-46
|49
|
8
|Айнтрахт Ф
|33
|12
|11
|10
|56-51
|47
|
9
|Майнц
|33
|12
|9
|12
|52-53
|45
|
10
|Кельн
|33
|10
|12
|11
|48-52
|42
|
11
|Боруссия М
|33
|10
|10
|13
|50-55
|40
|
12
|Вердер
|33
|10
|6
|17
|51-63
|36
|
13
|Хоффенхайм
|33
|10
|5
|18
|47-56
|35
|
14
|Аугсбург
|33
|9
|7
|17
|42-61
|34
|
15
|Штутгарт
|33
|7
|11
|15
|44-56
|32
|
16
|Бохум
|33
|9
|5
|19
|37-72
|32
|
17
|Шальке
|33
|7
|10
|16
|33-67
|31
|
18
|Герта
|33
|6
|8
|19
|40-68
|26
|27.05
|16:30
|
Боруссия М – Аугсбург
|- : -
|27.05
|16:30
|
Бохум – Байер
|- : -
|27.05
|16:30
|
Боруссия Д – Майнц
|- : -
|27.05
|16:30
|
Айнтрахт Ф – Фрайбург
|- : -
|27.05
|16:30
|
Кельн – Бавария
|- : -
|27.05
|16:30
|
РБ Лейпциг – Шальке
|- : -
|27.05
|16:30
|
Штутгарт – Хоффенхайм
|- : -
|27.05
|16:30
|
Унион Б – Вердер
|- : -
|27.05
|16:30
|
Вольфсбург – Герта
|- : -
|Г
|
|
Никлас Фюллкруг
Вердер
|16
|
|
Кристофер Нкунку
РБ Лейпциг
|14
|
|
Рандаль Коло Муани
Айнтрахт Ф
|14
|П
|
|
Рафаэл Геррейру
Боруссия Д
|12
|
|
Рандаль Коло Муани
Айнтрахт Ф
|11
|
|
Джамал Мусиала
Бавария
|11
|И
|К
|Ж
|
|
Ко Итакура
Боруссия М
|23
|2
|1
|
|
Пьеро Хинкапье
Байер
|30
|1
|9
|
|
Доминик Собослои
РБ Лейпциг
|30
|1
|3