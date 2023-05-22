«Байер» объявил об уходе Лунева

«Байер» объявил об уходе нескольких игроков в конце сезона.

«Байер» благодарит Андрея Лунева, Дэйли Синкгравена, Аймана Ажиля и Каллума Хадсона-Одои за их приверженность команде. Спасибо, ребята, и удачи вам в будущем», — написала пресс-служба немецкого клуба в Twitter.

Лунев выступает за «Байер» с лета 2021 года. С того момента 31-летний голкипер провел 3 матча за команду, в которых пропустил 4 мяча.