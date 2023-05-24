В Германии наконец-то интрига. «Бавария» сама себя закопала, а чемпионство «Боруссии» будет торжеством справедливости

В субботу в бундеслиге может завершиться десятилетняя гегемония мюнхенского суперклуба.

Выстрел в ногу

В Италии сенсационный «Наполи» обеспечил первое со времен Диего Марадоны скудетто за пять туров до финиша. На матч больше потребовалось в ла лиге «Барселоне», хотя давно было понятно, что долгожданный титул от сине-гранатовых никуда не денется. В АПЛ, где ждали чуда, «Арсенал» не выдержал взятого темпа и выдохся к решающему отрезку, а «Ман Сити», как опытный стайер, только прибавлял. Все понятно и с проводящим неоднозначный сезон «ПСЖ». И только в Германии — интрига!

Невероятно, немыслимо, необъяснимо... Эпитеты можно подбирать бесконечно, но бундеслига не помнит подобного уже десять лет. За это время случались, конечно, пробуксовки «Баварии». «Боруссия», «Байер» и «Лейпциг» забирались на время на вершину, однако удержаться там на длинной дистанции не удавалось никому.

Однажды набравший великолепный ход Дортмунд сломала очередная травма Марко Ройса, после чего отрыв «шмелей» растаял, словно снег под весенним солнцем. Только там был большой отрезок, на котором «Бавария» могла разогнаться, а сейчас казавшийся верхом совершенства мюнхенский болид вот-вот врежется в отбойник. Причем исключительно по собственной вине, так как баварские боссы зачем-то взялись чинить то, что работало.

Увольнение Юлиана Нагельсманна — даже не выстрел в ногу, а настоящее самоубийство. Причем логику генерального директора «Баварии» Оливера Кана и спортивного директора Хасана Салихамиджича понять сложно. Даже выслушав все их аргументы и объяснения про не самые лучшие результаты. Сравнивать сейчас то, что было при прежнем тренере, с реальностью Томаса Тухеля даже как-то неудобно. Это даже не провал, а тотальная катастрофа.

Но все равно стоит напомнить, что один тренер выиграл все шесть матчей в группе Лиги чемпионов с «Барселоной» и «Интером», после чего на старте плей-офф выбил «ПСЖ». Маловероятно, что Нагельсманн справился бы с «Манчестер Сити», только его сменщик уступил не только блестящей команде Хосепа Гвардиолы. Начав с яркой победы в немецком класико (4:2), Тухель вылетел из Кубка Германии (от «Фрайбурга»), провалился с «Майнцем» и «Лейпцигом», да еще потерял два очка против находящегося рядом с зоной вылета «Хоффенхайма».

ФК «Голливуд»

Можно лишь предположить, что судьба Нагельсманна была решена заранее, а окончания сезона не стали ждать по причине высокого спроса на Тухеля и боязни упустить этого специалиста. Однако это не вяжется с типичной для Германии практикой подписывать контракты заранее. Можно даже вспомнить историю назначения того же Нагельсманна в «Лейпциг». Все вопросы были улажены заранее, а пока тренер дорабатывал свой контракт в «Хоффенхайме», у руля «быков» на сезон на временной основе встал Ральф Рангник.

Так что пазл не сходится. Чистый ФК «Голливуд», как в свое время прозвали «Баварию» из-за многочисленных скандалов. А когда в Мюнхене включают данный режим — искать логику не рекомендуется. Это ведь единственный клуб, где поставили под сомнение профессиональные качества Карло Анчелотти, а главные скандалисты — Арьен Роббен и Франк Рибери — буквально уничтожали тренера в публичном пространстве.

И это в Мюнхене не сохранили Ханси Флика, который выиграл все, что можно, включая Лигу чемпионов. У нынешнего главного тренера сборной Германии был идеальный контакт с командой и ее ветеранами, что в случае с «Баварией» больше половины успеха.

Однако он не сошелся с руководством по вопросам трансферной политики. Салихамиджич не давал ему необходимых новичков, отказался продлевать контракты с Алабой, Боатенгом и Тиагу Алькантарой и тем более клуб возражал, чтобы у тренера было право голоса при принятии кадровых решений. Так что к нынешнему провалу, до которого остался один шаг, «Бавария» шла несколько лет. Просто раньше хватало запаса прочности времен Ули Хенесса и Карла-Хайнца Румменигге, а сейчас — без суперснайпера Левандовски и с не молодеющим Мюллером — команда стала более уязвимой. Поэтому — будем откровенны — в случае окончания десятилетней гегемонии в первую очередь это будет проигрыш «Баварии». Тот самый, когда фаворит проигрывает сам себе.

Путь Хуммельса

С другой стороны, это слишком простая формулировка. Во-первых, любой триумф — это еще и умение пользоваться чужими слабостями. Во-вторых, турнирная ситуация складывалась так, что «Боруссия» оказалась в положении, когда титул сам шел в руки и его проигрыш воспринимался бы как катастрофа. Тут, кстати, ничего не поменялось, потому что последний шаг к «Серебряной салатнице» еще не сделан.

А ведь не случись первого в истории домашнего поражения «Баварии» от «Лейпцига», так бы все и закончилось. Только это было бы чудовищной несправедливостью, потому что три тура назад Дортмунд потерял первое место из-за судейской ошибки. В игре с «Бохумом» (1:1) Саша Штегеманн не назначил чистый пенальти за фол на Адейеми, а ВАР просчет не исправил. То, что это именно ошибка, признали и Немецкий футбольный союз, и сам арбитр.

«Возможно, это мой единственный шанс так близко подобраться к чемпионству. Однако судьи принимают такие решения, когда ставки столь высоки», — негодовал тогда главный тренер «Боруссии» Эдин Терзич. Так что расклад перед заключительным туром — торжество справедливости. Как в отношении дортмундской команды, так и возглавляющего ее 40-летнего специалиста.

Терзич влюбился в «Боруссию» с детства. Пытался пробиться в подростковую команду, а вернулся в Дортмунд в 28 лет — в роли ассистента возглавившего молодежку «шмелей» Ханнеса Вольфа. В золотые времена Юргена Клоппа он помогал знаменитому скауту Свену Мислинтату. Потом была пауза, во время которой Терзич стал ассистентом Славена Билича в «Бешикташе» и «Вест Хэме», и едва не оказался в «Локомотиве».

Но все дороги вели в «Боруссию». Сначала — на должность помощника Люсьена Фавра, сменив которого по ходу почти проваленного сезона Терзич вытащил команду в Лигу чемпионов и выиграл Кубок Германии. Если бы не уже подписанный контракт с Марко Розе, Эдина обязательно бы оставили. Тем более его приняла команда и поддержали ветераны во главе с Матсом Хуммельсом.

Так что когда пути Розе и «Боруссии» разошлись всего через год, в Дортмунде не стали ничего придумывать и поставили на оставшегося в клубе Терзича. А тот слепил без пяти минут чемпионскую команду. С молодыми героями Адейеми и Мукоко, наконец-то освоившимся в бундеслиге Маленом, прокачанным до уровня игрока «Реала» Беллингемом и проводящим лучший сезон в карьере Брандтом.

Символ этой «Боруссии» — выигравший схватку с онкологическим заболеванием Аллер, у которого пять голов в трех последних турах. Он — победитель по духу. Как и Хуммельс. Единственный, кто в нынешнем составе брал последний дортмундский титул одиннадцать лет назад. Его история должна закольцеваться в ближайшую субботу.

В день, когда, по словам Терзича, «Боруссии» нужны эмоции города и стадиона, чтобы сделать шаг к мечте вместе. И это будет справедливо. Если же и сейчас чемпионом станет такая «Бавария», значит, с бундеслигой точно что-то не так.