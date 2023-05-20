«Поведение Йокановича — неуважение к игрокам! С ним играли в скучный непонятный футбол». Жесткое интервью Лещука
— «Динамо» разгромило «Торпедо», играя с колоссальным преимуществом. Иногда футболисты даже пижонили...
— Это плохо, что пижонили! Должны были играть намного энергичнее и доводить до более разгромного счета. Могли показать более привлекательный футбол.
— Как на команде отразился уход Славиши Йокановича?
— В целом стало чуть проще. Все раскрепостились, понимают требования нового тренерского штаба. Мы с ним работали год назад. Для нас это более понятный футбол, чем был при Йокановиче. В последних матчах сказывалось напряжение. Новый тренер всегда придает эмоции. Все выдохнули.
— Выдохнули, потому что понимаете — летом будет новый тренер, а сейчас можно получать удовольствие от игры без привязки к результату?
— После увольнения Йокановича в руководстве сказали, что нам нужно выиграть три оставшиеся матча. Не надо думать об отпуске, нужно работать и до конца довести сезон. Тем более, придет новый тренер — каждому нужно проявить себя.
— Как прошло прощание с Йокановичем?
— Мы узнали о его уходе из СМИ. К нам никто не подошел — ни в раздевалку, ни на следующий день. Он написал в чате одно сообщение: «Я ухожу». И все.
— Для вас такое поведение удивительно?
— Это неуважение к игрокам. Мы проработали год вместе. Можно было прийти, пожать руку, сказать: «Я ухожу». Видимо, у них были к нам претензии.
— Правильно понимаем, что игроки «Динамо» не понимали футбол Йокановича?
— На протяжении года мы делали одни и те же упражнения. Футбол вы видели на поле — скучный и непонятный. Никто не понимал, во что играть. Сейчас за неделю нам объяснили требования — стало более понятно, что делать: как двигаться, открываться, куда бежать.
— Вас это удивляло? Все-таки Славиша работал в Европе...
— Думаю, что он больше заточен под возрастную команду. У нас-то молодая — здесь нужно пихать, требовать, объяснять и разжевывать. А было больше так: «Как можете, так и играйте». Каждый тянул одеяло на себя. Это не совсем правильный подход.
— Когда вы поняли, что с Йокановичем происходило что-то не то?
— С самого начала были разговоры, что происходит что-то не то. Думали, он доведет свое видение футбола. Но так и не получилось. Наверное, с нашей стороны тоже было неправильным сравнивать Йокановича с прошлым тренером. А сравнения с Шварцем начались сразу.
— В последнее время сложилось впечатление, будто команда бросила играть.
— Я тоже читал о том, что Йокановича сливали. В моей практике ничего такого не было. Это надуманный журналистами и болельщиками стереотип. Наверное, где-то такое и есть, но у нас такого никогда не было. Просто никто не понимал, как играть, каждый тянул одеяло на себя. Получилась какая-то анархия.
— Мы больше про то, игроки не выкладывались на максимум.
— Не было понимания, как играть. Не знали, что делать. А когда ты не знаешь, что делать, как ты можешь во что-то играть? Кто-то расстраивался, кто-то психовал.
— Что произошло за неделю?
— Во всех командах, когда меняют тренера, появляются новые эмоции. Потому что нужно доказывать, заслужить место в составе. У Йокановича же было очевидно: есть основной состав, поэтому не важно, как там тренируются другие ребята — плохо или хорошо. Состав был примерно один и тот же всегда. Отсюда и сложилось впечатление, что все бросили весла.
— Какой реальный потенциал у нынешнего состава?
— В нынешних реалиях чемпионата «Динамо» спокойно может быть в тройке. Не говорю про второе или первое место, но в тройке — точно.
— Как бы вы предварительно оценили итоги сезона?
— Наверное, это потерянный сезон. Особенно учитывая, что это сезон столетия, в котором от нас ждали положительный результат. А мы и из Кубка вылетели, и в РПЛ в тройку не попали.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|28
|20
|6
|2
|72-19
|66
|
2
|ЦСКА
|27
|16
|6
|5
|51-24
|54
|
3
|Ростов
|27
|14
|8
|5
|44-35
|50
|
4
|Спартак
|27
|14
|8
|5
|58-36
|50
|
5
|Ахмат
|28
|15
|4
|9
|47-34
|49
|
6
|Динамо
|28
|13
|6
|9
|47-38
|45
|
7
|Краснодар
|27
|12
|7
|8
|57-44
|43
|
8
|Оренбург
|28
|12
|4
|12
|52-54
|40
|
9
|Локомотив
|28
|11
|6
|11
|47-43
|39
|
10
|Сочи
|27
|11
|4
|12
|36-48
|37
|
11
|Урал
|27
|8
|6
|13
|29-42
|30
|
12
|Факел
|28
|5
|12
|11
|34-46
|27
|
13
|Кр. Советов
|27
|6
|8
|13
|27-43
|26
|
14
|Пари НН
|27
|6
|5
|16
|27-50
|23
|
15
|Химки
|28
|4
|6
|18
|25-62
|18
|
16
|Торпедо
|28
|3
|4
|21
|20-55
|13
|20.05
|14:00
|
Локомотив – Факел
|1 : 0
|20.05
|16:30
|
Торпедо – Динамо
|0 : 3
|20.05
|16:30
|
Оренбург – Зенит
|2 : 2
|20.05
|19:00
|
Ахмат – Химки
|3 : 0
|21.05
|14:00
|
Кр. Советов – Урал
|- : -
|21.05
|16:30
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|21.05
|19:00
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|22.05
|19:00
|
Пари НН – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|18
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|17
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|10
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|25
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|18
|1
|3
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|26
|1
|7