Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Фото
Видео
Все материалы
Игры
Главная
Футбол
РПЛ

20 мая, 21:45

«Поведение Йокановича — неуважение к игрокам! С ним играли в скучный непонятный футбол». Жесткое интервью Лещука

Константин Белов
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Игорь Лещук.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Игорь Лещук.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Славиша Йоканович.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
1/3
Вратарь «Динамо» — о кризисе, новом тренерском штабе и нереализованном потенциале.

— «Динамо» разгромило «Торпедо», играя с колоссальным преимуществом. Иногда футболисты даже пижонили...

— Это плохо, что пижонили! Должны были играть намного энергичнее и доводить до более разгромного счета. Могли показать более привлекательный футбол.

— Как на команде отразился уход Славиши Йокановича?

— В целом стало чуть проще. Все раскрепостились, понимают требования нового тренерского штаба. Мы с ним работали год назад. Для нас это более понятный футбол, чем был при Йокановиче. В последних матчах сказывалось напряжение. Новый тренер всегда придает эмоции. Все выдохнули.

Славиша Йоканович. «Динамо» уволило Йокановича. Его готовится сменить Николич

— Выдохнули, потому что понимаете — летом будет новый тренер, а сейчас можно получать удовольствие от игры без привязки к результату?

— После увольнения Йокановича в руководстве сказали, что нам нужно выиграть три оставшиеся матча. Не надо думать об отпуске, нужно работать и до конца довести сезон. Тем более, придет новый тренер — каждому нужно проявить себя.

— Как прошло прощание с Йокановичем?

— Мы узнали о его уходе из СМИ. К нам никто не подошел — ни в раздевалку, ни на следующий день. Он написал в чате одно сообщение: «Я ухожу». И все.

Славиша Йоканович.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

— Для вас такое поведение удивительно?

— Это неуважение к игрокам. Мы проработали год вместе. Можно было прийти, пожать руку, сказать: «Я ухожу». Видимо, у них были к нам претензии.

— Правильно понимаем, что игроки «Динамо» не понимали футбол Йокановича?

— На протяжении года мы делали одни и те же упражнения. Футбол вы видели на поле — скучный и непонятный. Никто не понимал, во что играть. Сейчас за неделю нам объяснили требования — стало более понятно, что делать: как двигаться, открываться, куда бежать.

— Вас это удивляло? Все-таки Славиша работал в Европе...

— Думаю, что он больше заточен под возрастную команду. У нас-то молодая — здесь нужно пихать, требовать, объяснять и разжевывать. А было больше так: «Как можете, так и играйте». Каждый тянул одеяло на себя. Это не совсем правильный подход.

— Когда вы поняли, что с Йокановичем происходило что-то не то?

— С самого начала были разговоры, что происходит что-то не то. Думали, он доведет свое видение футбола. Но так и не получилось. Наверное, с нашей стороны тоже было неправильным сравнивать Йокановича с прошлым тренером. А сравнения с Шварцем начались сразу.

Славиша Йоканович. БесСлавиша. Колонка Казакова о ситуации в «Динамо»

— В последнее время сложилось впечатление, будто команда бросила играть.

— Я тоже читал о том, что Йокановича сливали. В моей практике ничего такого не было. Это надуманный журналистами и болельщиками стереотип. Наверное, где-то такое и есть, но у нас такого никогда не было. Просто никто не понимал, как играть, каждый тянул одеяло на себя. Получилась какая-то анархия.

— Мы больше про то, игроки не выкладывались на максимум.

— Не было понимания, как играть. Не знали, что делать. А когда ты не знаешь, что делать, как ты можешь во что-то играть? Кто-то расстраивался, кто-то психовал.

— Что произошло за неделю?

— Во всех командах, когда меняют тренера, появляются новые эмоции. Потому что нужно доказывать, заслужить место в составе. У Йокановича же было очевидно: есть основной состав, поэтому не важно, как там тренируются другие ребята — плохо или хорошо. Состав был примерно один и тот же всегда. Отсюда и сложилось впечатление, что все бросили весла.

Россия. Премьер-лига. 28-й тур
20 мая, 16:30. Лужники (Москва)
Торпедо М
0:3
Динамо

— Какой реальный потенциал у нынешнего состава?

— В нынешних реалиях чемпионата «Динамо» спокойно может быть в тройке. Не говорю про второе или первое место, но в тройке — точно.

— Как бы вы предварительно оценили итоги сезона?

— Наверное, это потерянный сезон. Особенно учитывая, что это сезон столетия, в котором от нас ждали положительный результат. А мы и из Кубка вылетели, и в РПЛ в тройку не попали.

Игорь Лещук
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Торпедо (Москва)
Славиша Йоканович
28
10
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Вегас» с Барбашевым обыграл «Даллас» Дадонова в первом матче финала Запада НХЛ
Прагматизм Игнашевича, убийственные стандарты, новый Соболев. «Балтика» — в РПЛ!
Ученые обнаружили новый источник питания раковых клеток
Появились кадры с места гибели подростков у станции Щербинка в Новой Москве
Сотрудники СБУ до смерти избили российского военнопленного на допросе
Какую роль ритейл играет в доступности продуктов: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 28-й тур: «Спартак» — ЦСКА, «Краснодар» — «Ростов» и другие матчи
«Спартак» — ЦСКА: битва за серебро. Онлайн-трансляция матча
Орещук — о «Динамо»: «Блатным на поле не место»
Агент Мантуана: «У Густаво есть все шансы остаться в «Зените» на следующий сезон»
Наумов: «Мележиков в «Спартаке» воплощает мои идеи»
Гендиректор «Ахмата» — о победе над «Химками»: «Клуб побил сегодня все свои рекорды. Мы рады этому»
Агент Сафонов — о будущем Гладышева: «Пусть работает, мясом обрастет, а дальше будет смотреть»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Динамо» ожило после ухода Йокановича, у Захаряна — гол+пас. А «Торпедо» вызвали на разговор фанаты
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 20 6 2 72-19 66
2
 ЦСКА 27 16 6 5 51-24 54
3
 Ростов 27 14 8 5 44-35 50
4
 Спартак 27 14 8 5 58-36 50
5
 Ахмат 28 15 4 9 47-34 49
6
 Динамо 28 13 6 9 47-38 45
7
 Краснодар 27 12 7 8 57-44 43
8
 Оренбург 28 12 4 12 52-54 40
9
 Локомотив 28 11 6 11 47-43 39
10
 Сочи 27 11 4 12 36-48 37
11
 Урал 27 8 6 13 29-42 30
12
 Факел 28 5 12 11 34-46 27
13
 Кр. Советов 27 6 8 13 27-43 26
14
 Пари НН 27 6 5 16 27-50 23
15
 Химки 28 4 6 18 25-62 18
16
 Торпедо 28 3 4 21 20-55 13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
20.05 14:00
Локомотив – Факел
 1 : 0
20.05 16:30
Торпедо – Динамо
 0 : 3
20.05 16:30
Оренбург – Зенит
 2 : 2
20.05 19:00
Ахмат – Химки
 3 : 0
21.05 14:00
Кр. Советов – Урал
 - : -
21.05 16:30
Спартак – ЦСКА
 - : -
21.05 19:00
Краснодар – Ростов
 - : -
22.05 19:00
Пари НН – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 18
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 17
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 25 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 18 1 3
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 26 1 7
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости