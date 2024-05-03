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Сегодня, 15:44

Ройс — об уходе из «Боруссии»: «Рад, что все прояснилось и мы можем сосредоточиться на важных играх»

Алина Савинова
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Марко Ройс.
Фото Global Look Press

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марко Ройс прокомментировал свой уход из команды по окончании текущего сезона.

В пятницу, 3 мая, черно-желтые сообщили, что не будут продлевать контракт с 34-летним игроком.

«Я невероятно благодарен и горжусь этим особенным временем в моем клубе «Боруссия» Дортмунд. Я провел здесь больше половины своей жизни и радовался каждому дню, хотя бывали, конечно, и тяжелые моменты. Я уже знаю, что мне будет сложно прощаться в конце сезона. И все же я рад, что все прояснилось и мы можем полностью сосредоточиться на важных заключительных играх. У нас есть большая цель, и мы все хотим достичь ее вместе», — приводит пресс-служба клуба слова Ройса.

Также футболист поблагодарил своих фанатов, которые на протяжении многих лет оказывали ему поддержку.

Ройс выступает за «Боруссию» с 2012 года. Всего за «шмелей» он провел 424 матча, в которых забил 168 голов и сделал 128 результативных передач.

Источник: https://www.bvb.de/News/Uebersicht/BVB-und-Reus-verlaengern-Vertrag-nicht
Марко Ройс
Футбол
ФК Боруссия (Дортмунд)
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«Боруссия» объявила об уходе Ройса по окончании сезона
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Байер 31 25 6 0 77-22 81
2
 Бавария 31 22 3 6 89-38 69
3
 Штутгарт 31 20 4 7 70-38 64
4
 РБ Лейпциг 31 19 5 7 73-35 62
5
 Боруссия Д 31 16 9 6 59-39 57
6
 Айнтрахт Ф 31 11 12 8 47-42 45
7
 Фрайбург 31 11 7 13 43-55 40
8
 Аугсбург 31 10 9 12 48-52 39
9
 Хоффенхайм 31 11 6 14 55-63 39
10
 Хайденхайм 31 9 10 12 44-52 37
11
 Вердер 31 10 7 14 41-50 37
12
 Вольфсбург 31 9 7 15 37-51 34
13
 Боруссия М 31 7 11 13 53-60 32
14
 Унион Б 31 8 6 17 26-50 30
15
 Бохум 31 6 12 13 37-62 30
16
 Майнц 31 5 13 13 32-49 28
17
 Кельн 31 4 11 16 24-54 23
18
 Дармштадт 31 3 8 20 30-73 17
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Хоффенхайм – РБ Лейпциг
 - : -
4.05 16:30
Боруссия Д – Аугсбург
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Штутгарт – Бавария
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Вердер – Боруссия М
 - : -
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Вольфсбург – Дармштадт
 - : -
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Кельн – Фрайбург
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