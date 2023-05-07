«Торино» не справился с открытием сезона в серии А. Миранчук забил, но его гол украл ВАР
К матчу второго круга «Торино» и «Монца» подошли с абсолютно одинаковыми показателями в таблице — очков, побед, ничьих, поражений у них было поровну (45, 12-9-12). Это важно зафиксировать потому, что начало сезона совсем не предполагало такого развития событий.
От «Монцы», дебютанта серии А, ждали чего-то интересного, учитывая, что клубом руководит экс-босс «Милана» Адриано Галлиани, а летом была проведена большая трансферная кампания (например, пришел чемпион Европы-2020 Маттео Пессина). Но если команда удивила, то в отрицательном смысле. Чемпионат она начала с пяти поражений подряд, в том числе, кстати, и от «Торино» (1:2, когда первый гол за туринцев забил Алексей Миранчук). Тренер Джовании Строппа, поднявший «Монцу» в элиту, ушел. Его место занял и. о. Рафаэль Палладино, обыграл «Ювентус» (1:0), потом одержал еще несколько побед, и к паузе на ЧМ-2022 команда уже смотрелась не так безнадежно.
А во второй части сезона «Монца» и вовсе преобразилась — всего три поражения в 18 турах и подъем в середину таблицы с перспективой финиша в топ-10. К матчу в Турине гости подошли на серии из пяти матчей без поражений, и на этом отрезке были обыграны «Интер» (1:0) и «Фиорентина» (3:2), а также случилась ничья с «Ромой» (1:1).
«Торино» же начал сезон довольно бодро и какое-то время шел в таблице даже выше «Ювентуса» (еще до того, как у «Старой синьоры» сняли 15 очков), но потом вернулся в привычный режим существования. В середине недели команда Ивана Юрича обыграла в гостях «Сампдорию» (2:0), но футбол в том матче был невероятно серым и унылым.
И на этом фоне было даже удивительно наблюдать за преимуществом, с которым «Торино» играл в первом тайме. Хозяева доминировали, атаковали и, что важно, регулярно доводили дело до ударов по воротам (восемь попыток за первую половину). В позапрошлом туре «Аталанта» тоже отдала туринцам мяч и территорию, но при этом «Торино» вообще не знал, что с ними делать.
И одним из самых заметных игроков на поле был Миранчук. Он часто получал мяч, старался обострять, раздавал умные и своевременные передачи и в целом смотрелся уверенно и органично. В одном из моментов россиянин даже забил, но рефери Лука Дзуфферли после подсказки ВАР и долгого просмотра гол отменил: чуть ранее в этой атаке форвард «Торино» Антонио Санабрия сыграл рукой. Момент небесспорный, но сейчас такое свистят.
Парагваец исправился в самом начале второго тайма. Санабрия начал комбинацию, зацепившись за мяч в середине поля, и он же ее завершил хлестким ударом в нижний угол в линии штрафной после паса Николы Влашича. С момента начала второго тайма прошло всего 30 секунд.
Забив, «Торино» успокоился, а «Монца», наоборот, проснулась, постепенно отодвинув игру от своих ворот, а потом и начав напрягать оборону хозяев. Помогли и замены — как ни удивительно, скамейка у «Монцы» намного шире, чем у туринцев. Вышедшие Никола Ровелла (в аренде из «Ювентуса»), Андреа Петанья и Джанлука Капрари — заметные для серии А фигуры, равно как и Стефано Сенси. Уж точно куда более статусные и мастеровитые, чем Демба Сек, Янн Карамо или Микел Адопо, которых в ответ выпускал Юрич, чтобы добавить своей команде хоть какой-то свежести.
В том, что «Монца» в итоге счет сравняла, не было ничего удивительного, причем соорудили гол как раз Пессина, Петанья и Капрари. Единственное, чем смог ответить «Торино», — два совершенно картинных падения в чужой штрафной и истерические претензии к судье после финального свистка. После гола Санабрии за весь второй тайм хозяева сподобились лишь на одну толковую атаку еще при счете 1:0, которую обводящим ударом в дальний угол завершал Миранчук, но «Монцу» спас вратарь Микеле Де Грегорио.
Через неделю «Торино» ждет непростой выезд к ведущей борьбу за выживание «Вероне».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|33
|25
|5
|3
|69-23
|80
|
2
|Ювентус
|34
|20
|6
|8
|52-28
|66
|
3
|Лацио
|34
|19
|7
|8
|52-26
|64
|
4
|Интер
|34
|20
|3
|11
|62-35
|63
|
5
|Милан
|34
|17
|10
|7
|55-39
|61
|
6
|Аталанта
|34
|17
|7
|10
|56-41
|58
|
7
|Рома
|34
|17
|7
|10
|45-33
|58
|
8
|Торино
|34
|12
|10
|12
|36-39
|46
|
9
|Монца
|34
|12
|10
|12
|42-45
|46
|
10
|Фиорентина
|33
|12
|10
|11
|45-39
|46
|
11
|Болонья
|33
|12
|9
|12
|42-43
|45
|
12
|Удинезе
|33
|10
|13
|10
|43-41
|43
|
13
|Сассуоло
|33
|12
|7
|14
|40-49
|43
|
14
|Салернитана
|33
|7
|14
|12
|41-54
|35
|
15
|Эмполи
|33
|8
|11
|14
|29-43
|35
|
16
|Лечче
|33
|7
|10
|16
|28-40
|31
|
17
|Специя
|34
|5
|12
|17
|28-56
|27
|
18
|Верона
|33
|6
|9
|18
|27-51
|27
|
19
|Кремонезе
|34
|4
|12
|18
|31-59
|24
|
20
|Сампдория
|33
|3
|8
|22
|20-59
|17
|6.05
|16:00
|
Милан – Лацио
|2 : 0
|6.05
|19:00
|
Рома – Интер
|0 : 2
|6.05
|21:45
|
Кремонезе – Специя
|2 : 0
|7.05
|13:30
|
Аталанта – Ювентус
|0 : 2
|7.05
|16:00
|
Торино – Монца
|1 : 1
|7.05
|19:00
|
Наполи – Фиорентина
|- : -
|7.05
|21:45
|
Лечче – Верона
|- : -
|8.05
|19:30
|
Эмполи – Салернитана
|- : -
|8.05
|19:30
|
Удинезе – Сампдория
|- : -
|8.05
|21:45
|
Сассуоло – Болонья
|- : -
|Г
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|22
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|19
|
|
Булай Диа
Салернитана
|15
|П
|
|
Хвича Кварацхелия
Наполи
|10
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|8
|
|
Филип Костич
Ювентус
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Жан-Даниэль Акпа-Акпро
Эмполи
|19
|1
|6
|
|
Себастьяно Луперто
Эмполи
|31
|1
|2
|
|
Луис Муриэль
Аталанта
|25
|1
|0