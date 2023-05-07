«Торино» не справился с открытием сезона в серии А. Миранчук забил, но его гол украл ВАР

Туринцы сыграли вничью с «Монцей» — 1:1.

К матчу второго круга «Торино» и «Монца» подошли с абсолютно одинаковыми показателями в таблице — очков, побед, ничьих, поражений у них было поровну (45, 12-9-12). Это важно зафиксировать потому, что начало сезона совсем не предполагало такого развития событий.

От «Монцы», дебютанта серии А, ждали чего-то интересного, учитывая, что клубом руководит экс-босс «Милана» Адриано Галлиани, а летом была проведена большая трансферная кампания (например, пришел чемпион Европы-2020 Маттео Пессина). Но если команда удивила, то в отрицательном смысле. Чемпионат она начала с пяти поражений подряд, в том числе, кстати, и от «Торино» (1:2, когда первый гол за туринцев забил Алексей Миранчук). Тренер Джовании Строппа, поднявший «Монцу» в элиту, ушел. Его место занял и. о. Рафаэль Палладино, обыграл «Ювентус» (1:0), потом одержал еще несколько побед, и к паузе на ЧМ-2022 команда уже смотрелась не так безнадежно.

А во второй части сезона «Монца» и вовсе преобразилась — всего три поражения в 18 турах и подъем в середину таблицы с перспективой финиша в топ-10. К матчу в Турине гости подошли на серии из пяти матчей без поражений, и на этом отрезке были обыграны «Интер» (1:0) и «Фиорентина» (3:2), а также случилась ничья с «Ромой» (1:1).

«Торино» же начал сезон довольно бодро и какое-то время шел в таблице даже выше «Ювентуса» (еще до того, как у «Старой синьоры» сняли 15 очков), но потом вернулся в привычный режим существования. В середине недели команда Ивана Юрича обыграла в гостях «Сампдорию» (2:0), но футбол в том матче был невероятно серым и унылым.

И на этом фоне было даже удивительно наблюдать за преимуществом, с которым «Торино» играл в первом тайме. Хозяева доминировали, атаковали и, что важно, регулярно доводили дело до ударов по воротам (восемь попыток за первую половину). В позапрошлом туре «Аталанта» тоже отдала туринцам мяч и территорию, но при этом «Торино» вообще не знал, что с ними делать.

И одним из самых заметных игроков на поле был Миранчук. Он часто получал мяч, старался обострять, раздавал умные и своевременные передачи и в целом смотрелся уверенно и органично. В одном из моментов россиянин даже забил, но рефери Лука Дзуфферли после подсказки ВАР и долгого просмотра гол отменил: чуть ранее в этой атаке форвард «Торино» Антонио Санабрия сыграл рукой. Момент небесспорный, но сейчас такое свистят.

Парагваец исправился в самом начале второго тайма. Санабрия начал комбинацию, зацепившись за мяч в середине поля, и он же ее завершил хлестким ударом в нижний угол в линии штрафной после паса Николы Влашича. С момента начала второго тайма прошло всего 30 секунд.

Забив, «Торино» успокоился, а «Монца», наоборот, проснулась, постепенно отодвинув игру от своих ворот, а потом и начав напрягать оборону хозяев. Помогли и замены — как ни удивительно, скамейка у «Монцы» намного шире, чем у туринцев. Вышедшие Никола Ровелла (в аренде из «Ювентуса»), Андреа Петанья и Джанлука Капрари — заметные для серии А фигуры, равно как и Стефано Сенси. Уж точно куда более статусные и мастеровитые, чем Демба Сек, Янн Карамо или Микел Адопо, которых в ответ выпускал Юрич, чтобы добавить своей команде хоть какой-то свежести.

В том, что «Монца» в итоге счет сравняла, не было ничего удивительного, причем соорудили гол как раз Пессина, Петанья и Капрари. Единственное, чем смог ответить «Торино», — два совершенно картинных падения в чужой штрафной и истерические претензии к судье после финального свистка. После гола Санабрии за весь второй тайм хозяева сподобились лишь на одну толковую атаку еще при счете 1:0, которую обводящим ударом в дальний угол завершал Миранчук, но «Монцу» спас вратарь Микеле Де Грегорио.

Через неделю «Торино» ждет непростой выезд к ведущей борьбу за выживание «Вероне».