Российский вратарь Хайкин вернулся в «Буде-Глимт»
«Буде-Глимт» сообщил о возвращении в клуб российского голкипера Никиты Хайкина.
27-летний вратарь расторг контракт с «Бристоль Сити», в который перешел в январе этого года. За английский клуб голкипер не провел ни одного матча.
Соглашение Хайкина с «Буде-Глимт» рассчитано до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,5 миллиона евро.
В составе «Буде-Глимт» Хайкин выступал с 2019 по 2022 год и стал двукратным чемпионом Норвегии.
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