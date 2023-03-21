Российский вратарь Хайкин вернулся в «Буде-Глимт»

«Буде-Глимт» сообщил о возвращении в клуб российского голкипера Никиты Хайкина.

27-летний вратарь расторг контракт с «Бристоль Сити», в который перешел в январе этого года. За английский клуб голкипер не провел ни одного матча.

Соглашение Хайкина с «Буде-Глимт» рассчитано до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,5 миллиона евро.

В составе «Буде-Глимт» Хайкин выступал с 2019 по 2022 год и стал двукратным чемпионом Норвегии.