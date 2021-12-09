Порадуемся за Тедеско. Он не виноват, что в «Спартаке» к Витории отнеслись хуже, чем к нему

Игорь Рабинер — о назначении бывшего тренера красно-белых в «Лейпциг».

Мнение

Тедеско — в «Лейпциге» до 2023 года. Очень возможно, что, как в случае с Эмери, скоро будем сокрушаться, что не понимали, какой талант к нам попал. А дома его оценили, дав крутую работу.

Но это совсем другая история. Начнем с того, что его из «Спартака» никто не выгонял. И назначение в «Лейпциг» версию с семейными обстоятельствами скорее подтверждает — он остался в своей стране, а не поехал, допустим, в «Локомотив».

Кстати, о «Локо». Когда я летом разговаривал офф-рекорд с Рангником и поинтересовался его мнением о Тедеско, Ральф рассыпался в комплиментах, назвав его одним из самых многообещающих тренеров Германии. Но речи о его приглашении в «Локо», ни тогда, ни в следующем, уже октябрьском нашем разговоре не заходило. Именно по той причине, по которой Доменико ушёл из «Спартака». Так что там всё чисто, и все вводные совпадают.

И как раз назначение Тедеско в «Лейпциг», где Рангник, думаю, ещё обладает некоторым влиянием, — звено одной цепи с его отношением к Доменико.

При этом не могу сказать, что мне нравился футбол «Спартака» при Тедеско. Но что нравилось — то, как он смог сплотить коллектив и на характере брать очки даже в неудачных по содержанию матчах. Вполне возможно, что из этого подбора игроков он выжимал максимум. А то и больше — Ларссон не играл ни при Кононове, ни при Руе Витории.

Но вот ведь в чем штука. Сейчас многие меряют Руя по второму сезону Тедеско, но правильно заметил коллега Максим Никитин — почему-то не берётся в расчёт первый, проведённый им на две трети. Неудачный, причём даже после зимних сборов, а не только сразу после Кононова.

Вывод? Ни один тренер не построит вам чудо по взмаху волшебной палочки. Ни Тедеско, ни Руй не Хоттабычи, их вообще не бывает. А если случается что-то вроде Карреры — это сплетение целой цепочки обстоятельств, и тот же Массимо свою спартаковскую способность превратить тыкву в карету не подтверждал больше нигде и никогда.

Тренерскую профессию надо уважать. Поэтому и в той же современной НХЛ невозможно найти случаи, когда бы тренера уволили в середине его первого сезона во главе команды. Кроме совсем уж каких-то скандальных, не связанных с хоккеем случаев, человек получает минимум сезон, а чаще всего намного больше.

Поэтому, видимо, неизбежное увольнение Руя в начале зимнего перерыва — это который уже в истории современного «Спартака» вызов основам спортивного менеджмента. Назначили — доверяйте и помогайте, в том числе в сложных ситуациях, а не подталкивайте в пропасть. Тем более что знаете: тренер этот — с репутацией и биографией в профессии.

Случай с Тедеско был одним из немногих в «Спартаке», когда к профессии было проявлено уважение. Правда, слитые фрагменты переписки Заремы говорят о том, что тоже не всегда — с Шамилем Газизовым отношения не сложились. Но, по крайней мере, там к этому вырулили.

В случае с Руем — нет, причём с первого дня. Покупка одного Кофрие, отсутствие новых правых защитников и опорников при уехавшем Крале — это тоже неуважение. Позволившее ему, правда, раскрыть Умярова и открыть Литвинова. А вот Игнатов — это не из-за кадровой ситуации, а благодаря оценившему игрока Витории в чистом виде.

Очень хочу, чтобы сегодня «Спартак» без центрфорвардов смог выйти в плей-офф ЛЕ и клубный менеджмент оказался бы поставлен в ситуацию, когда должны полгода спустя увольнять (или не увольнять) тренера, который вышел из группы с лидером серии А и крепкой командой АПЛ и которому при этом они не купили ни одного серьёзного игрока. А мы бы посмотрели, как это будет сделано.

Даже если все уже решено и Паоло Ваноли (против которого ничего не имею, просто потому что пока его совсем не знаю) уже одной ногой в «Спартаке», желаю Витории сегодня максимально осложнить задачу для того, кто хочет его отставки.

Ну а Тедеско — удачи в «Лейпциге». Он в «Спартаке» точно не халтурил и вкладывал душу. Да, перебирал с прыжками — недаром Градский прозвал его Танцором. Но в холодности, отстранённости, закрытости, пустоте высказываний, нередко свойственных европейским тренерам, приезжающим в Россию, упрекнуть его не смог бы никто.

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