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«Гол — это оргазм». Как кокаиновый скандал сломал карьеру самого перспективного тренера Германии

Леонид Александров
Леонид Александров
Корреспондент
Сегодня, 10:30
Кристоф Даум. Фото Getty Images Кристоф Даум. Фото Getty Images Кристоф Даум и Ули Хенесс. Фото Global Look Press
Кристоф Даум. Фото Getty Images
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Печальная история Кристофа Даума.
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Cristoph Dumb

«Я думаю, это Юлиан Нагельсманн. У него есть та агрессия, что и во мне. Он публично заявляет, что его команда не сделала всего возможного. Однажды он будет нашим лучшим тренером», — ответил Кристоф Даум на вопрос о наиболее похожем современнике.

В свое время Даум так же громко шумел в немецком футболе, как сейчас Нагельсманн. У него, как и у нынешнего тренера «Баварии», тоже не сложилась карьера футболиста, поэтому к тренерской деятельности он приступил уже в 27 лет. В 33 года Даум дебютировал в бундеслиге: после работы помощником в «Кельне» он в 1986 году возглавил «козлов». Интернета тогда не было, поэтому узнать что-то о новом тренере можно было только из газет. И те забавно ошибались в возрасте.

«Одна написала: 34 года. Вторая: 33. Только третья угадала: 32. А еще в одной заметке меня назвали Кристофом Дауном. Серьезно: Дауном. До этого меня так звал лишь мой предшественник Георг Кесслер», — вспоминал специалист в своей книге «Всегда на пределе».

С «Кельном» Даум один раз завершил чемпионат на третьем месте и дважды становился вторым. При этом из клуба его в 1990 году попросили без объяснения причин. Долго дома тренер не сидел. В ноябре того же года присоединился к «Штутгарту». С 15-го места к концу сезона-1990/91 Даум поднял «швабов» на шестое, еврокубковое, место.

В следующем году 39-летний наставник и вовсе завоевал первое чемпионство. К последнему туру его команда, дортмундская «Боруссия» и франкфуртский «Айнтрахт» подошли с одинаковым количеством очков (50). По дополнительным показателям первым шел «Айнтрахт», но в последнем туре он уступил «Ганзе» (1:2). Победа «Штутгарта» над «Байером» (2:1) принесла команде 4-й в истории титул чемпионов Германии.

Кроме завоевания серебряной салатницы, Даум отметился еще одной примечательной историей во время работы в «Штутгарте». В Лиге чемпионов «швабы» попали на английский «Лидс». Удачный домашний матч (3:0) позволял команде Даума рассчитывать на проход в следующий раунд. Игра в Англии складывалась не лучшим образом, хозяева вели 4:1. Этот счет выводил дальше «Штутгарт», поэтому Даум для надежности выпустил сербского защитника Йовицу Симанича. Немецкий тренер не учел, что в те времена любимый нами лимит на легионеров действовал и в Лиге чемпионов. Симанич стал четвертым иностранцем в составе гостевой команды, что заметили представители «Лидса». Как итог — техническое поражение (0:3) и третий матч на нейтральной территории. На «Камп Ноу» «Лидс» оказался сильнее — 2:1. В английской пресс Даум заслужил прозвище Cristoph Dumb (то есть «тупой»).

Кристоф Даум. Фото Getty Images
Кристоф Даум. Фото Getty Images
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Кокаин

За этой историей последовало 7-е место в бундеслиге и увольнение. Уже через два года, после командировки в «Бешикташ», Даум вернулся в Германию. В этот раз ему предстояло поднимать на верхушку турнирной таблицы леверкузенский «Байер». Как раз тогда начало зарождаться прозвище «Неверкузен» (от английского «never» — «никогда»). За четыре сезона «аптекари» трижды финишировали вслед за «Баварией» и один раз закончили чемпионат на третьем месте. В сезоне-1997/98 «Байер» играл в 1/4 финала Лиги чемпионов, где уступил будущему обладателю трофея «Реалу» (1:1 и 0:3).

«Футбол — это как секс, а гол — это оргазм», — рассуждал тренер в интервью, опередив Руда Гуллита с его сексуальным футболом.

Но все успехи Даума перечеркнула одна история. В конце 1990-х в Германии набрала обороты программа «Футбол без наркотиков». В это же время Немецкий футбольный союз (ДФБ) искал нового главного тренера для национальной сборной. Даум был главным кандидатом, и в 2000 году, после провала на чемпионате Европы, ДФБ даже подписал предварительный контракт с тренером «Байера», согласно которому специалист должен был возглавить «Бундестим» летом 2001 года. В дело вмешался президент «Баварии» Ули Хенесс.

«Немецкий футбольный союз объявил акцию «Нет наркотикам!», но пока ничего не делает в этом отношении, хотя, например, можно было бы проверить господина Даума», — сказал Хенесс в одном из интервью.

Даум долго отрицал обвинения президента «Баварии», но в какой-то момент решил доказать свою правоту и пройти медэкспертизу. «Я делаю это, потому что совесть моя чиста», — заявил тренер.

Не совсем чиста, как оказалось: во взятых анализах обнаружились следы кокаина. Как итог — развод с женой, расторгнутый контракт со сборной и штраф в 10 тысяч евро. Даум сбежал в США, где пробыл три месяца. По возвращении специалист признал свою вину: «Да, я принимал кокаин. Я делал это в частном порядке. И неважно, делал ли я это просто так или был болен и это был побочный эффект от лекарства. Я отдаю себе отчет в случившемся и несу всю ответственность».

Кристоф Даум и Ули Хенесс. Фото Global Look Press
Кристоф Даум и Ули Хенесс. Фото Global Look Press
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Примирение с Хенессом

Что удивительно, спустя 14 лет Даум помирился с подставившим его Хенессом. Дело в том, что в 2014 году того приговорили к трем с половиной годам тюремного заключения за уклонение от уплаты налогов. К удивлению Хенесса, тренер не воспользовался этой ситуацией и не стал злорадствовать над попавшимся врагом.

В 2015 году экс-президент «Баварии» созвонился с Даумом. «Кристоф, ты вряд ли ждал моего звонка, но мне важно поблагодарить тебя. Я прочел все, что обо мне говорили в последнее время. Ты мог оттоптаться на мне, пнуть меня посильнее, но ты не сделал этого. Я действительно ценю это», — сказал Хенесс давнему знакомому по телефону.

К слову, его досрочно освободили через два года, после чего он вернулся в «Баварию». А вот Даум так и не смог восстановить свою репутацию до конца. После кокаинового скандала он завоевывал титулы с «Фенербахче» и «Аустрией», работал во множестве других клубов, включая родной «Кельн», и даже тренировал национальную сборную. Правда, сборную Румынии. Было это четыре года назад. В 10 матчах при немецком специалисте румыны одержали всего три победы.

В 2020 году Даум заявлял, что еще не закончил тренерскую карьеру. В частности, он хотел снова попробовать свои силы в бундеслиге. Однако немцу уже 68 лет, в 2011 году он пережил рак кожи и не работал четыре года. Сложно представить, чтобы клуб из первой бундеслиги поверил в специалиста с таким послужным списком.

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