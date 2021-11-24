«Спартак» в огне: снова обыграли «Наполи»! Тедеско принес удачу красно-белым

Евровесна все ближе.

Первый по-настоящему зимний снегопад, случившийся в Москве, в очередной раз сначала напомнил, что систему «осень — весна» нужно демонтировать, а ее переход на нее признать актом вредительства: от мысли, что в РПЛ нужно играть еще три тура, становится не по себе, и это в относительно климатически мягком столичном регионе.

А потом, когда стемнело и зажглись огни большого города, принес ощущение приближающегося праздника — до Нового года чуть больше месяца. А «Спартак» это ощущение только укрепил. Да, глобально эта победа ничего не меняет, и сезон для красно-белых чудесным образом не перевернется. А Руй Витория, который растроганно и с глазами на мокром месте кивал ликующим трибунам после финального свистка, в декабре на 99% покинет клуб.

Португалец, кстати, этими двумя победами над лидером серии А уже точно вписал себя в историю «Спартака». Пусть и схожим образом с Микаэлем Лаудрупом, который завалил все, что можно, однако прервал семилетнюю серию без побед в дерби с ЦСКА, но тем не менее. Этот вечер и этот результат будут помнить еще долго, как помнят, скажем, победу над «Арсеналом» в 2000 году в «Лужниках».

И не стоит принижать значимость этого результата ссылками на плохую форму «Наполи». Да, неаполитанцы сейчас на спаде — не то что перед матчем первого круга — и в серии А выглядят куда хуже, чем в сентябре. Да, у гостей хватало потерь — в Москву по разным причинам не приехали Осимхен, Инсинье, Политано, Демме, Замбо-Ангисса, а в запасе остались Фабиан Руис, Ррахмани и Манолас, и пару капитану Кулибали в центре обороны составил глухой резервист Жуан Жезус.

Но вряд ли стоит напоминать, что «Спартак» тоже, мягко говоря, не блещет. Серия из семи матчей без побед и 10-е место в РПЛ — это красноречиво. Да и с кадрами тоже проблемы — не могут играть Зобнин, Хендикс, Бакаев, Понсе, Мелкадзе, Маслов... Так что в этом смысле команды были в равных условиях, и, например, тот же Соболев, которому нет замены, доигрывал последние минуты уже на ободах.

Безусловно, в каких-то моментах «Спартаку» повезло. Не будь двух сумасшедших сейвов Селихова в первом тайме, матч мог бы пойти совсем по-другому. Но вратарские спасения — это часть игры. Голкипер красно-белых потащил, Мерет в эпизоде со вторым голом Соболева — нет, хотя, наверное, мог это сделать. А то, что игроки «Наполи» начали вальяжно перекатывать мяч, после того как развели его со стартовым свистком и в результате привезли себе пенальти, — это исключительно их проблемы.

Что с началом второго тайма эта вальяжность улетучилась, тоже было абсолютно логично. «Наполи» умеет включаться после перерыва. В прошлом туре «Легия» тоже вела в счете, а потом получила четыре в свои ворота. И то, что гости забьют, было понятно хотя бы исходя из статистики — «Наполи» в этом сезоне не сделал это только в одном матче. Вопрос был лишь во времени, когда это случится. Мозес, конечно, самый мастеровитый игрок этого «Спартака», особенно когда в настроении, но за Элмасом нигериец мог бы и добежать.

Доменико Тедеско, приехавший на матч, принес своему клубу удачу — кое-как «Спартак» выстоял и довел встречу до победы. И даже на сутки стал лидером группы. Правда, даже с этими семью очками красно-белые могут остаться последними, если проиграют в Варшаве в последнем туре — а с «Легией» придется играть без Соболева. Но думать об этом Витория будет потом, а пока красно-белые могут праздновать.