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Доменико Тедеско возглавил «Лейпциг»

Бывший главный тренер «Спартака» Тедеско возглавил «Лейпциг»
12:58
Доменико Тедеско. Фото «Лейпциг»
Доменико Тедеско. Фото «Лейпциг»
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«Лейпциг» объявил о назначении Доменико Тедеско на пост главного тренера команды.

Контракт с 36-летним немецким специалистом рассчитан до конца июня 2023 года.

Предыдущим клубом Тедеско был московский «Спартак», где он работал с октября 2019 года по май 2021 года. Вместе с красно-белыми немец стал серебряным призером Тинькофф РПЛ-2020/21. Отметим, что вместе с Тедеско в тренерский штаб «Лейпцига» войдут Андреас Хинкель и Макс Урванчки, с которыми он также работал в «Спартаке».

Помимо «Спартака», Тедеско работал с немецкими «Шальке» и «Эрцгебирге».

«Лейпциг» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Германии с 18 очками в 14 матчах. Предыдущим главным тренером команды был Джесси Марш.

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Иван Торопцев все материалы автора

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