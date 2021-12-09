Доменико Тедеско возглавил «Лейпциг»

«Лейпциг» объявил о назначении Доменико Тедеско на пост главного тренера команды.

Контракт с 36-летним немецким специалистом рассчитан до конца июня 2023 года.

Welcome to #RBLeipzig, Domenico #Tedesco! ?



The 36-year-old takes over from Jesse Marsch as head coach on a deal until June 2023.



?? #WeAreLeipzig pic.twitter.com/0GWYAWoiPa — RB Leipzig English (@RBLeipzig_EN) December 9, 2021

Предыдущим клубом Тедеско был московский «Спартак», где он работал с октября 2019 года по май 2021 года. Вместе с красно-белыми немец стал серебряным призером Тинькофф РПЛ-2020/21. Отметим, что вместе с Тедеско в тренерский штаб «Лейпцига» войдут Андреас Хинкель и Макс Урванчки, с которыми он также работал в «Спартаке».

Помимо «Спартака», Тедеско работал с немецкими «Шальке» и «Эрцгебирге».

«Лейпциг» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Германии с 18 очками в 14 матчах. Предыдущим главным тренером команды был Джесси Марш.