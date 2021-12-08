Тедеско справился с кризисным «Спартаком». В «Лейпциге» Доменико будет даже проще

Бывший главный тренер «Спартака» в ближайшее время должен возглавить один из ведущих клубов бундеслиги.

«Поверьте, не врал, когда говорил, что не играл какую-то роль и что инфицирован «Спартаком». Поэтому никогда не думал о другой команде РПЛ», — рассказывал Доменико Тедеско в июньском интервью «СЭ». Так что наивно было полагать, что решивший вернуться на родину ради семьи специалист вдруг изменил свою позицию спустя несколько месяцев, и пытаться отыскать второе дно в его недавнем визите в Москву.

Вариантов — в разных лигах и странах — у Тедди было достаточно. Венский «Рапид», «Фенербахче», «Герта», «Стандард», «Специя», «Фиорентина»... Это только то, что попало в новостные ленты. Однако в тренерской профессии иногда нужно выдержать паузу и получить если не работу своей мечты, то что-то очень близкое к этому. И кажется, именно такого предложения дождался Тедеско в случае с «Лейпцигом».

Хотя надо понимать, что нынешние «быки» — далеко не та команда, к которой все привыкли в последние годы, а система «РБ» в кои-то веки дала сбой. Джесси Марш признавался тренером года в МЛС, возглавляя «Нью-Йорк РБ». Начал в Европе с роли помощника Ральфа Рангника в «Лейпциге», потом весьма успешно работал в «Зальцбурге», где именно под его началом в Лиге чемпионов дебютировал Эрлинг Холанн, и, как казалось, вернулся в Германию уже готовым для больших свершений специалистом.

Однако все обернулось грандиозным провалом. И если невыход из группы Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» и «ПСЖ» можно было предсказать, то 11-е место в бундеслиге с отрицательным соотношением побед и поражений — катастрофа. И причин у нее, как видится, несколько.

Самая очевидная — уход Юлиана Нагельсманна, к которому «Лейпциг» не готовился. Однако конфликт Ханси Флика с руководством «Баварии» заставил мюнхенцев срочно договариваться о выкупе контракта одного из лучших тренеров Германии. Причина номер два — расставание с рядом системообразующих игроков. Об уровне двух ключевых защитников — Упамекано и Конате — говорит тот факт, что они перешли в «Баварию» и «Ливерпуль», а вслед за Нагельсманном в Мюнхен отправился лидер и капитан Забитцер.

При всем таланте летних новобранцев наивно было ожидать, что они сразу заменят прежних героев. Как минимум в силу возраста, ведь французскому защитнику Симакану 21 год, его хорватскому коллеге по амплуа Гвардиолу и экс-форварду «Аякса» Броббею по 19, а не договорившемуся о новом контракте с «Барселоной» Мориба и вовсе 18.

Jesse Marsch'?n g?revine son veren RB Leipzig'in radar?nda olan isimler:



? Roger Schmidt, PSV

? Edin Terzic, B. Dortmund

? Bo Svensson, Mainz

? Domenico Tedesco, Bo?ta ??



[BILD] pic.twitter.com/ZdbXsOjKWN — Almanya'dan Futbol (@almanydnfutbol) December 6, 2021

Перестройка шла со скрипом, Марш искал оптимальные схемы и сочетания, однако бесспорным достижением тренера стал только раскрывшийся неожиданно для всех бомбардирский талант Нкунку. Прекрасно работающий в ПСВ Рогер Шмидт в такой ситуации предпочел отклонить предложение «Лейпцига» и остаться в Эйндховене, ну а Тедеско к работе кризисным менеджером не привыкать.

«Спартак» он вытягивал из куда более сложной ситуации, где на игровой кризис наложились психологические проблемы в коллективе и негатив трибун. Однако Доменико разобрался со всеми сложностями, да еще и в незнакомой для себя стране и в новом чемпионате. Бундеслига в этом плане понятнее и в какой-то степени проще. К тому же «Лейпциг», в отличие от шарахающихся из стороны в сторону красно-белых, очень системный клуб. Ну а победа даже над лишенным мотивации «Манчестер Сити» в первом матче после увольнения Марша показывает, что игровой кризис «быков» преодолим.

Да, у отправленного в отставку американца не сложилось со схемой с тремя центральными защитниками, которую так любит Тедеско. Однако ранее ее периодически использовал Нагельсманн, и все работало как часы. Так что к требованиям Доменико команда должна быть готова, а сам тренер в сложившейся ситуации видится едва ли не идеальным кандидатом на роль спасателя. Возможно, даже более предпочтительным, чем значившийся в шорт-листе «быков» Эдин Терзич, который год назад в схожей ситуации довел забуксовавшую дортмудскую «Боруссию» до выхода в Лигу чемпионов и победы в Кубке Германии.

Но все-таки у 39-летнего специалиста меньше опыта самостоятельной работы, а со «шмелями» он был хорошо знаком как человек, который вырос в клубной системе и входил в штаб Люсьена Фавра. Поэтому трудившийся в роли главного в разных условиях Тедеско видится более подготовленным к текущей ситуации. В «Шальке» у Доменико были как взлет, так и падение, а потом — время для анализа и понимания природы допущенных ошибок. Это ведь тоже опыт. Как и успешная работа со «Спартаком», значение которой в Германии, скорее всего, недооценивают. Просто не понимая, насколько сложно было Тедди и как здорово он себя проявил.

Возможно, в «Лейпциге» — даже с его амбициями — будет легче. Тем более Доменико призван выводить команду из кризиса и давление будет не тем, когда тебя сравнивают с учившимся вместе Нагельсманном. Эту чашу до дна испил Марш, а у нового тренера будет новая история. Главное — Тедеско заслужил шанс выйти в профессии на принципиально новый уровень.