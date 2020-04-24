В чемпионате Германии могут обязать футболистов играть в масках

Министерство труда Германии хочет обязать игроков бундеслиги носить маски во время матчей, утверждает The Sun со ссылкой на Spiegel Sports. По информации СМИ, текущий сезон в чемпионате Германии планируют доиграть, несмотря на пандемию коронавируса.

В распоряжении Spiegel появился документ в котором указаны следующие правила для футболистов:

1) Нельзя прикасаться к маскам руками во время игры.

2) Каждые 15 минут матч будет останавливаться, чтобы предоставить паузу футболистам и сменить маски.

3) Маски будут специально фиксироваться от сползания.

4) Во время перерывов игроки обязаны соблюдать дистанцию 1,5 метра.

5) Судьи будут иметь право наказывать футболистов за ненужный контакт: совместное празднование забитых голов или споры.

По последним данным Worldometers на 24 апреля в Германии всего выявлено 154 111 случаев заражения коронавирусом. Умерших — 5632 человека, выздоровело — 106 800.

По данным Роспотребнадзора в России на день 24 апреля всего зарегистрировано 68 622 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 615 летальных исходов, выздоровели 5568 человек.