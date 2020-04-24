Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Германия

В чемпионате Германии могут обязать футболистов играть в масках

20:25
В бундеслиге футболисты будут носить маски во время игр. Фото The Sun
В бундеслиге футболисты будут носить маски во время игр. Фото The Sun
Теги:

Министерство труда Германии хочет обязать игроков бундеслиги носить маски во время матчей, утверждает The Sun со ссылкой на Spiegel Sports. По информации СМИ, текущий сезон в чемпионате Германии планируют доиграть, несмотря на пандемию коронавируса.

В распоряжении Spiegel появился документ в котором указаны следующие правила для футболистов:

1) Нельзя прикасаться к маскам руками во время игры.

2) Каждые 15 минут матч будет останавливаться, чтобы предоставить паузу футболистам и сменить маски.

3) Маски будут специально фиксироваться от сползания.

4) Во время перерывов игроки обязаны соблюдать дистанцию 1,5 метра.

5) Судьи будут иметь право наказывать футболистов за ненужный контакт: совместное празднование забитых голов или споры.

По последним данным Worldometers на 24 апреля в Германии всего выявлено 154 111 случаев заражения коронавирусом. Умерших — 5632 человека, выздоровело — 106 800.

По данным Роспотребнадзора в России на день 24 апреля всего зарегистрировано 68 622 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 615 летальных исходов, выздоровели 5568 человек.

Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 3657
Все опросы
Какой из европейских чемпионатов по футболу вы ждете больше всего?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Коронавирус отменил спорт: мировая угроза-2020




Прямой эфир
Прямой эфир