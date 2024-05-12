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«Санкт-Паули» впервые с 2011 года сыграет в бундеслиге

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Санкт-Паули» вышел в немецкую бундеслигу.

12 мая гамбургский клуб на своем поле обыграл «Оснабрюк» (3:1) в матче 33-го тура второй бундеслиги. За тур до конца чемпионата «Санкт-Паули» лидирует в турнирной таблице и гарантировал себе выход в высший дивизион.

В последний раз «Санкт-Паули» играл в бундеслиге в сезоне-2010/11. Тогда команда заняла последнее место в чемпионате Германии.

Германия. Бундеслига 2. 33-й тур
12 мая, 00:00. Millerntor-Stadion (Гамбург)
Санкт-Паули
3:1
Оснабрюк

Футбол
ФК Санкт-Паули
0
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 И В Н П +/- О
1
 Байер 32 26 6 0 82-23 84
2
 Штутгарт 33 22 4 7 74-39 70
3
 Бавария 32 22 3 7 90-41 69
4
 РБ Лейпциг 33 19 7 7 75-37 64
5
 Боруссия Д 33 17 9 7 64-43 60
6
 Айнтрахт Ф 33 11 13 9 49-48 46
7
 Фрайбург 33 11 9 13 44-56 42
8
 Хоффенхайм 32 11 7 14 56-64 40
9
 Хайденхайм 33 9 12 12 46-54 39
10
 Аугсбург 33 10 9 14 49-58 39
11
 Вердер 33 10 9 14 44-53 39
12
 Вольфсбург 32 10 7 15 40-51 37
13
 Боруссия М 33 7 13 13 56-63 34
14
 Бохум 32 7 12 13 41-65 33
15
 Майнц 33 6 14 13 36-50 32
16
 Унион Б 33 8 6 19 31-57 30
17
 Кельн 33 5 12 16 27-56 27
18
 Дармштадт 32 3 8 21 30-76 17
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10.05 21:30
Аугсбург – Штутгарт
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11.05 16:30
Боруссия М – Айнтрахт Ф
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Кельн – Унион Б
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11.05 16:30
Фрайбург – Хайденхайм
 1 : 1
11.05 16:30
РБ Лейпциг – Вердер
 1 : 1
11.05 19:30
Майнц – Боруссия Д
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Дармштадт – Хоффенхайм
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