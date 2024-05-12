«Санкт-Паули» впервые с 2011 года сыграет в бундеслиге

«Санкт-Паули» вышел в немецкую бундеслигу.

12 мая гамбургский клуб на своем поле обыграл «Оснабрюк» (3:1) в матче 33-го тура второй бундеслиги. За тур до конца чемпионата «Санкт-Паули» лидирует в турнирной таблице и гарантировал себе выход в высший дивизион.

В последний раз «Санкт-Паули» играл в бундеслиге в сезоне-2010/11. Тогда команда заняла последнее место в чемпионате Германии.