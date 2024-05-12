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Сегодня, 19:00

«Бохум» — «Байер»: смотреть трансляцию матча бундеслиги Германии

«Бохум» примет «Байер» в 33-м туре чемпионата Германии 12 мая
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Футболисты &amp;quot;Байера&amp;quot;.
Фото Global Look Press

«Бохум» на своем поле примет «Байер» в рамках 33-го тура чемпионата Германии в воскресенье, 12 мая. Поединок пройдет на «Воновия Рурштадион» в Бохуме, Германия. Стартовый свисток арбитра Беньямина Бранда прозвучит в 20.30 по московскому времени.

Ключевые события матча бундеслиги «Бохум» — «Байер» будут доступны в разделе «Матч-центр» на сайте «СЭ». Телеканал «Матч! Футбол 3» и сайт matchtv.ru покажут его в прямом эфире с 20.25 мск.

«Байер» в 29-м туре досрочно стал чемпионом бундеслиги сезона 2023/2024. Команда из Леверкузена впервые в своей истории выиграла золотые медали первенства страны. В активе команды 84 очка после 32 туров. «Бохум» набрал 33 балла и идет на 14-м месте.

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Дубли Бебу и Байера принесли «Хоффенхайму» разгромную победу над «Дармштадтом»

Нойер достиг отметки в 500 матчей в бундеслиге
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Байер 32 26 6 0 82-23 84
2
 Бавария 33 23 3 7 92-41 72
3
 Штутгарт 33 22 4 7 74-39 70
4
 РБ Лейпциг 33 19 7 7 75-37 64
5
 Боруссия Д 33 17 9 7 64-43 60
6
 Айнтрахт Ф 33 11 13 9 49-48 46
7
 Хоффенхайм 33 12 7 14 62-64 43
8
 Фрайбург 33 11 9 13 44-56 42
9
 Хайденхайм 33 9 12 12 46-54 39
10
 Аугсбург 33 10 9 14 49-58 39
11
 Вердер 33 10 9 14 44-53 39
12
 Вольфсбург 33 10 7 16 40-53 37
13
 Боруссия М 33 7 13 13 56-63 34
14
 Бохум 32 7 12 13 41-65 33
15
 Майнц 33 6 14 13 36-50 32
16
 Унион Б 33 8 6 19 31-57 30
17
 Кельн 33 5 12 16 27-56 27
18
 Дармштадт 33 3 8 22 30-82 17
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
10.05 21:30
Аугсбург – Штутгарт
 0 : 1
11.05 16:30
Боруссия М – Айнтрахт Ф
 1 : 1
11.05 16:30
Кельн – Унион Б
 3 : 2
11.05 16:30
Фрайбург – Хайденхайм
 1 : 1
11.05 16:30
РБ Лейпциг – Вердер
 1 : 1
11.05 19:30
Майнц – Боруссия Д
 3 : 0
12.05 16:30
Дармштадт – Хоффенхайм
 0 : 6
12.05 18:30
Бавария – Вольфсбург
 2 : 0
12.05 20:30
Бохум – Байер
 - : -
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ЖК
Г
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

 36
Серу Гирасси

Серу Гирасси

Штутгарт

 26
Лоис Опенда

Лоис Опенда

РБ Лейпциг

 24
П
Алехандро Гримальдо

Алехандро Гримальдо

Байер

 13
Лерой Сане

Лерой Сане

Бавария

 11
Ян-Никлас Бесте

Ян-Никлас Бесте

Хайденхайм

 11
И К Ж
Максенс Лакруа

Максенс Лакруа

Вольфсбург

 27 2 3
Матей Маглица

Матей Маглица

Дармштадт

 25 2 7
Тута

Тута

Айнтрахт Ф

 29 1 1
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