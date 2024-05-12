Нойер достиг отметки в 500 матчей в бундеслиге
Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер проводит 500-й матч в немецкой бундеслиге.
38-летний немец вышел в стартовом составе мюнхенцев в матче против «Вольфсбурга» в 33-м туре.
Эта игра стала для Нойера 344-й за «Баварию» в бундеслиге, ранее он провел 156 матчей за «Шальке». Нойер стал четвертым вратарем в истории лиги, достигшим отметки в 500 матчей. Ранее этого добивались Ули Штайн (512), Айке Иммель (534) и Оливер Кан (557).
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Байер
|32
|26
|6
|0
|82-23
|84
|
2
|Штутгарт
|33
|22
|4
|7
|74-39
|70
|
3
|Бавария
|32
|22
|3
|7
|90-41
|69
|
4
|РБ Лейпциг
|33
|19
|7
|7
|75-37
|64
|
5
|Боруссия Д
|33
|17
|9
|7
|64-43
|60
|
6
|Айнтрахт Ф
|33
|11
|13
|9
|49-48
|46
|
7
|Хоффенхайм
|33
|12
|7
|14
|62-64
|43
|
8
|Фрайбург
|33
|11
|9
|13
|44-56
|42
|
9
|Хайденхайм
|33
|9
|12
|12
|46-54
|39
|
10
|Аугсбург
|33
|10
|9
|14
|49-58
|39
|
11
|Вердер
|33
|10
|9
|14
|44-53
|39
|
12
|Вольфсбург
|32
|10
|7
|15
|40-51
|37
|
13
|Боруссия М
|33
|7
|13
|13
|56-63
|34
|
14
|Бохум
|32
|7
|12
|13
|41-65
|33
|
15
|Майнц
|33
|6
|14
|13
|36-50
|32
|
16
|Унион Б
|33
|8
|6
|19
|31-57
|30
|
17
|Кельн
|33
|5
|12
|16
|27-56
|27
|
18
|Дармштадт
|33
|3
|8
|22
|30-82
|17
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
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10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|10.05
|21:30
|
Аугсбург – Штутгарт
|0 : 1
|11.05
|16:30
|
Боруссия М – Айнтрахт Ф
|1 : 1
|11.05
|16:30
|
Кельн – Унион Б
|3 : 2
|11.05
|16:30
|
Фрайбург – Хайденхайм
|1 : 1
|11.05
|16:30
|
РБ Лейпциг – Вердер
|1 : 1
|11.05
|19:30
|
Майнц – Боруссия Д
|3 : 0
|12.05
|16:30
|
Дармштадт – Хоффенхайм
|0 : 6
|12.05
|18:30
|
Бавария – Вольфсбург
|- : -
|12.05
|20:30
|
Бохум – Байер
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|36
|
|
Серу Гирасси
Штутгарт
|26
|
|
Лоис Опенда
РБ Лейпциг
|24
|П
|
|
Алехандро Гримальдо
Байер
|13
|
|
Лерой Сане
Бавария
|11
|
|
Ян-Никлас Бесте
Хайденхайм
|11
|И
|К
|Ж
|
|
Максенс Лакруа
Вольфсбург
|26
|2
|2
|
|
Матей Маглица
Дармштадт
|25
|2
|7
|
|
Тута
Айнтрахт Ф
|29
|1
|1
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