Нойер достиг отметки в 500 матчей в бундеслиге

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер проводит 500-й матч в немецкой бундеслиге.

38-летний немец вышел в стартовом составе мюнхенцев в матче против «Вольфсбурга» в 33-м туре.

Эта игра стала для Нойера 344-й за «Баварию» в бундеслиге, ранее он провел 156 матчей за «Шальке». Нойер стал четвертым вратарем в истории лиги, достигшим отметки в 500 матчей. Ранее этого добивались Ули Штайн (512), Айке Иммель (534) и Оливер Кан (557).