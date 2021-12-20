Футбол
Германия
Новости
Бундеслига 1 Бундеслига 2 Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Германия

Райола: «Не исключаю, что Холанн проведет еще год в «Боруссии». У нас нет предварительного соглашения ни с одним клубом»

Райола заявил, что Холанн может провести еще один сезон в «Боруссии»
12:20
Теги:

Мино Райола, агент форварда дортмундской «Боруссии» Эрлина Холанна, ответил на вопрос о том, будет ли его клиент ждать предложения от «Барселоны».

«Эрлин может подождать кого угодно, — приводит слова Райолы журналист Фабрицио Романо в Twitter со ссылкой на UON. — Не исключаю, что Холанн проведет еще год в «Боруссии». У нас нет предварительного соглашения ни с одним клубом. Мы будем искать лучший вариант».

В нынешнем сезоне 21-летний норвежец забил 19 мячей и отдал пять результативных передач в 16 матчах за «Боруссию».

Дополнительная информация:

https://twitter.com/FabrizioRomano/status/1472704561316085779

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Карен Саркисян все материалы автора

Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Катастрофа для мирового хоккея: НХЛ уже скоро откажется от Олимпиады — и это добьет вид спорта навсегда
На Украине рассказали о «секретном оружии» против России
2
Реклама