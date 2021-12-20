Райола: «Не исключаю, что Холанн проведет еще год в «Боруссии». У нас нет предварительного соглашения ни с одним клубом»

Мино Райола, агент форварда дортмундской «Боруссии» Эрлина Холанна, ответил на вопрос о том, будет ли его клиент ждать предложения от «Барселоны».

«Эрлин может подождать кого угодно, — приводит слова Райолы журналист Фабрицио Романо в Twitter со ссылкой на UON. — Не исключаю, что Холанн проведет еще год в «Боруссии». У нас нет предварительного соглашения ни с одним клубом. Мы будем искать лучший вариант».

В нынешнем сезоне 21-летний норвежец забил 19 мячей и отдал пять результативных передач в 16 матчах за «Боруссию».