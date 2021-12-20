Райола: «Не исключаю, что Холанн проведет еще год в «Боруссии». У нас нет предварительного соглашения ни с одним клубом»
Райола заявил, что Холанн может провести еще один сезон в «Боруссии»
12:20
Мино Райола, агент форварда дортмундской «Боруссии» Эрлина Холанна, ответил на вопрос о том, будет ли его клиент ждать предложения от «Барселоны».
«Эрлин может подождать кого угодно, — приводит слова Райолы журналист Фабрицио Романо в Twitter со ссылкой на UON. — Не исключаю, что Холанн проведет еще год в «Боруссии». У нас нет предварительного соглашения ни с одним клубом. Мы будем искать лучший вариант».
В нынешнем сезоне 21-летний норвежец забил 19 мячей и отдал пять результативных передач в 16 матчах за «Боруссию».
Дополнительная информация:
https://twitter.com/FabrizioRomano/status/1472704561316085779
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