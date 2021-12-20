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Райола — о Холанне: «У нас нет соглашения ни с одним клубом, он может провести еще сезон в «Боруссии»

02:13
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Агент Мино Райола поделился мнением о будущем форварда дортмундской «Боруссии» Эрлина Холанна.

«Холанн может ждать предложений. У нас нет предварительного соглашения ни с одним клубом. Мы будем искать лучший вариант, но я также не исключал бы еще один сезон в Дортмунде», — приводит слова Райолы NOS.

В текущем сезоне 21-летний норвежец провел 17 матчей за «Боруссию», в которых забил 19 голов и сделал 9 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 150 млн евро.

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Сергей Разин все материалы автора

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