Агент Мино Райола поделился мнением о будущем форварда дортмундской «Боруссии» Эрлина Холанна.

«Холанн может ждать предложений. У нас нет предварительного соглашения ни с одним клубом. Мы будем искать лучший вариант, но я также не исключал бы еще один сезон в Дортмунде», — приводит слова Райолы NOS.

В текущем сезоне 21-летний норвежец провел 17 матчей за «Боруссию», в которых забил 19 голов и сделал 9 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 150 млн евро.