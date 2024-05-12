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Сегодня, 09:42

Источник: «Бавария» предложила Флику двухлетний контракт

Руслан Минаев
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Ханс-Дитер Флик.
Фото Global Look Press

«Бавария» ведет переговоры с тренером Ханс-Дитером Фликом, сообщает инсайдер Николо Скира.

По его информации, мюнхенцы предложили 59-летнему специалисту соглашение сроком на два года — до конца 2026-го. Ранее Bild сообщал, что руководство немецкого клуба отказалось от варианта с приглашением главного тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага.

Последним местом работы Флика была сборная Германии, которую он покинул в 2023 году. До этого он тренировал «Баварию», с которой дважды выиграл чемпионат Германии и становился победителем Лиги чемпионов (сезон-2019/20).

ФК Бавария
Ханс Флик
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Байер 32 26 6 0 82-23 84
2
 Штутгарт 33 22 4 7 74-39 70
3
 Бавария 32 22 3 7 90-41 69
4
 РБ Лейпциг 33 19 7 7 75-37 64
5
 Боруссия Д 33 17 9 7 64-43 60
6
 Айнтрахт Ф 33 11 13 9 49-48 46
7
 Фрайбург 33 11 9 13 44-56 42
8
 Хоффенхайм 32 11 7 14 56-64 40
9
 Хайденхайм 33 9 12 12 46-54 39
10
 Аугсбург 33 10 9 14 49-58 39
11
 Вердер 33 10 9 14 44-53 39
12
 Вольфсбург 32 10 7 15 40-51 37
13
 Боруссия М 33 7 13 13 56-63 34
14
 Бохум 32 7 12 13 41-65 33
15
 Майнц 33 6 14 13 36-50 32
16
 Унион Б 33 8 6 19 31-57 30
17
 Кельн 33 5 12 16 27-56 27
18
 Дармштадт 32 3 8 21 30-76 17
Результаты / календарь
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34 тур
10.05 21:30
Аугсбург – Штутгарт
 0 : 1
11.05 16:30
Боруссия М – Айнтрахт Ф
 1 : 1
11.05 16:30
Кельн – Унион Б
 3 : 2
11.05 16:30
Фрайбург – Хайденхайм
 1 : 1
11.05 16:30
РБ Лейпциг – Вердер
 1 : 1
11.05 19:30
Майнц – Боруссия Д
 3 : 0
12.05 16:30
Дармштадт – Хоффенхайм
 - : -
12.05 18:30
Бавария – Вольфсбург
 - : -
12.05 20:30
Бохум – Байер
 - : -
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Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

 36
Серу Гирасси

Серу Гирасси

Штутгарт

 26
Лоис Опенда

Лоис Опенда

РБ Лейпциг

 24
П
Алехандро Гримальдо

Алехандро Гримальдо

Байер

 13
Лерой Сане

Лерой Сане

Бавария

 11
Ян-Никлас Бесте

Ян-Никлас Бесте

Хайденхайм

 11
И К Ж
Максенс Лакруа

Максенс Лакруа

Вольфсбург

 26 2 2
Матей Маглица

Матей Маглица

Дармштадт

 24 2 7
Тута

Тута

Айнтрахт Ф

 29 1 1
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