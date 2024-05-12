Источник: «Бавария» предложила Флику двухлетний контракт

«Бавария» ведет переговоры с тренером Ханс-Дитером Фликом, сообщает инсайдер Николо Скира.

По его информации, мюнхенцы предложили 59-летнему специалисту соглашение сроком на два года — до конца 2026-го. Ранее Bild сообщал, что руководство немецкого клуба отказалось от варианта с приглашением главного тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага.

Последним местом работы Флика была сборная Германии, которую он покинул в 2023 году. До этого он тренировал «Баварию», с которой дважды выиграл чемпионат Германии и становился победителем Лиги чемпионов (сезон-2019/20).