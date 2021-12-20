Защитник «Барселоны» Дест может перейти в «Баварию»
14:44
Мюнхенская «Бавария» рассматривает переход американского защитника «Барселоны» Серджино Деста в 2022 году.
Как сообщает Fichajes, 21-летний игрок не вписывается в требования «Барселоны», а главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн планирует подписать в свою команду более атакующего правого защитника.
Дест стал игроком «Барселоны» в октябре прошлого года, перейдя из «Аякса» за 21 миллион евро. В нынешнем сезоне американский футболист в 12 матчах испанского чемпионата отдал 3 голевые передачи. Контракт Деста истекает в 2025 году, портал Transfermarkt оценивает защитника в 30 миллионов евро.
Дополнительная информация:
https://www.fichajes.com/a804117321491980737-el-bayern-de-munich-pretende-pescar-en-el-fc-barcelona
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