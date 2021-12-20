Футбол
Германия
Новости
Бундеслига 1 Бундеслига 2 Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Германия

Защитник «Барселоны» Дест может перейти в «Баварию»

14:44

Мюнхенская «Бавария» рассматривает переход американского защитника «Барселоны» Серджино Деста в 2022 году.

Как сообщает Fichajes, 21-летний игрок не вписывается в требования «Барселоны», а главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн планирует подписать в свою команду более атакующего правого защитника.

Дест стал игроком «Барселоны» в октябре прошлого года, перейдя из «Аякса» за 21 миллион евро. В нынешнем сезоне американский футболист в 12 матчах испанского чемпионата отдал 3 голевые передачи. Контракт Деста истекает в 2025 году, портал Transfermarkt оценивает защитника в 30 миллионов евро.

Дополнительная информация:

https://www.fichajes.com/a804117321491980737-el-bayern-de-munich-pretende-pescar-en-el-fc-barcelona

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Читайте также
Что подарить на Новый год 2022? Подарки для женщин, мужчин и детей: главные тренды 2022 года
Американист объяснил затягивание США с ответом на предложения РФ по безопасности
0
Реклама